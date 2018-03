FOTOD JA VIDEOD | Tallinn Open 2018 esimene võistluspäev tõi Eesti maadlejatele 27 medalit

Kristjan Palusalu noorte maadlusvõistlusel Tallinn Open astusid täna võistlustulle kreeka-rooma maadlejad. Kokku võitis Eesti 27 medalit, millest 8 kulda, 9 hõbedat ja 10 pronksmedalit. Riikide arvestuses juhib 205 punktiga Venemaa, Eesti on 183 punktiga teisel kohal.

Juunioride vanuseklassis tuli Eestile kokku 4 medalit. Kuldmedali sai täna kaela Andreas Välis (82 kg, Juhan), oma kaalukategooria hõbemedalile tuli Hendrik Kalme (97 kg, Korrus3). Kodupubliku tänased suurimad lootused olid seotud Denis Bolunovi (67 kg, Korrus3) ja Uku Leithamiga (77 kg, Korrus3), kes väljusid tänasest võistlusest pronksmedali omanikena.

Mineval aastal oli Bolunov vigastuse tõttu sunnitud võistluse katkestama, mistõttu on noormees tänase pronksiga rahul. Vastaseid hindas viimast aastat juunioride vanuseklassis tegusid tegev Bolunov tugevaks rõhutades, et Tallinn Open turniiri näol on tegemist Euroopa suurima maadlusturniiriga.



Kadettide vanuseklassis saavutas Eesti ühe kulla – Richard Karelson (92 kg, Nelson), kaks hõbedat ja kaks pronksi. Õpilaste vanuseklassis tõi Eestile kulla Egor Mosienko (68 kg, Korrus3). Õpilaste vanuseklassis saavutas Eesti ka ühe hõbeda ja kaks pronksi.

Noorte vanuseklassides (2006 ja nooremad) saavutas Eesti kokku 5 kulda, 5 hõbedat ja 4 pronksi. Kuldmedalid tõid Eestile Hendrik Rämman (80 kg, Martna), Mikk Mölder (45 kg Palusalu), Joosep Kold (60 kg, Aberg), Adrian Gordeev (23kg, Korrus3) ja Rasmus Peets (40 kg, JMM).

Nooruke Mikk Markus Mölderi hinnangul on võitmine tavaline asi, ka eelmisel aastal läks just nii. Sportlane teab, et enne võistlusi on oluline hommikul putru süüa ja võistluseelse ärevusega on ta juba ammu harjunud.



Tallinn Open 2018 jätkub homme, 1. aprillil vabamaadluse ja naistemaadlusega.