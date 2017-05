FOTOD JA VIDEO: EM-i pronksinaine Epp Mäe saabus puhkpilliorkestri saatel koju: "Ma ei olnud selliseks vastuvõtuks valmis!"

Reede hilisõhtul saabus Tallinna lennujaama neljapäeval Serbias Novi Sadis maadluse EM-il pronksmedali võitnud Epp Mäe.

25-aastast maadlejat tervitas lisaks perekonnale ja maadlusliidu ametnikele kaitseväe puhkpilliorkester. Mäe tunnistas, et nii suurejooneline tseremoonia võttis ta korralikult pahviks.

"Ei olnud kindlasti selliseks vastuvõtuks valmis. Minu jaoks oli see esmakordne kogemus. Aga äärmiselt meeldiv üllatus!" rõõmustas ta.

Mäe viimasest ja ühtlasi esimesest tiitlivõistluste medalist on möödas kaks aastat. 2015. aasta MM-i pronksile järgnes pikk mõõn, milles oma osa oli ka vigastustel, kuid Mäe sõnul pikk ootus talle sel perioodil lisapingeid peale ei pannud.

"Palju on juttu olnud sellest pingest, aga mina olen samamoodi tööd teinud ega ole mõelnud, et nüüd on vaja kindlasti tulemust teha. Töö on töö," sõnas ta.

Kahte medalit võrreldes hindab Mäe kõrgemalt ikkagi Las Vegases võidetud MM-pronksi. "MM-i medalit võites oli tunne parem, sest see tagas mulle pääsu olümpiale," ütles ta.

Järgmine võimalus Mäel taolise vastuvõtu osaliseks saada avaneb augustis pärast Pariisi MM-i. Enne seda ootavad ees mitmed laagrid Soomes ning üks-kaks väiksemat võistlust.