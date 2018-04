FOTOD | Eesti võitis Palusalu mälestusvõistlusel 7 medalit, Eesti esimaadleja Heiki Nabi harjub taas parteriga

7. aprillil peetud XXXI Kristjan Palusalu mälestusvõistlusest võttis osa ligi 200 sportlast 24 riigist. Nii nagu Kristjan Palusalu omal ajal, siis võisteldi ka sel korral Kalevi Spordihallis nii vaba- kui ka kreeka-rooma maadluses. Eesti saldoks oli täna 7 medalit. Eesti nimekaim maadleja Heiki Nabi sai kuni 130 kg kaaluvate meeste seas kaela pronksmedali.

Ainsa maadlejana Eestile kulla toonud vabamaadleja Aimar Andruse on võidu üle rõõmus. “Kodupubliku ees on alati hea võita. See on üks paremaid asju, mis juhtuda saab,” sõnas Andruse. Sportlase jaoks oli tänane võistlus vigastuse järgseks tagasitulekuvõistluseks. “Ma polnud pikalt võistelnud ja matšid olid väga rasked. Vastased olid tugevad, kõige raskem oligi finaalmatš Suurbritannia maadleja vastu,” selgitas sportlane. Andruse järgmiseks suuremaks sihiks on suvel toimuvad U23 Euroopa meistrivõistlused.

Kaalukategoorias 130 kg pronksmedali teeninud Nabi on tänasega rahul.“Maksimaalne tulemus oleks olnud see, kui oleks võitnud, aga hea on see, et nägin enda seisu ära. Kui poleks võistelnud, poleks teadnud. Selline 3+,” annab Nabi endale täna hinde. “Eelmisel aastal parterit ei olnud, nüüd on see tagasi. Mina kui teistest kergem pean arvestama, et ma ei saa ühtegi viga endale lubada. Õnneks MM-ini on aega ja saan seda osa tugevdada,” analüüsis Nabi enda sooritust. Tänavu jätab Nabi EM-i vahele ning keskendub maailmameistrivõistlustele.