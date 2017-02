Aprillikuu esimesel nädalavahetusel antakse Tallinnas Saku Suurhallis avalöök rahvusvahelisele kümnepäevasele maadlusfestivalile Estonian Wrest Fest. Kristjan Palusalule pühendatud võistlustele oodatakse lisaks Eesti maadlusparemikule osalema kuni 2000 sportlast 21 riigist.

Estonian Wrest Fest koosneb kahest suuremast võistlusest ja maadluslaagrist. Mõlemad spordiüritused on pühendatud Kristjan Palusalule. Esimene leiab aset 31. märtsist kuni 2. aprillini Tallinnas Saku Suurhallis ja on mõeldud kuue kuni 20-aastastele noortele, kes võtavad 14 matil üksteiselt mõõtu kreeka-rooma, vaba- ja naistemaadluses. Teine võistlus peetakse Maadlusliidu ja Eesti Spordiseltsi Kalev eestvedamisel aprillikuu teisel nädalavahetusel juunioritele ja täiskasvanutele Tartus Maaülikooli spordihoones. Kavas on nii kreeka-rooma kui vabamaadlus. Kahe võistluse vahele jääb laager, milles eestvedajaks on Tallinnas tegutsev klubi Korrus3.

Idee autoriks on väliseestlasest insener Vello Leitham, kes teeb koos Eesti Maadlusliidu värskelt valitud juhatusega sihipärast tööd selle nimel, et tuua Tallinnasse tulevikus Euroopa- või maailmameistrivõistlused. „Festival on kogu maadlusperele suurvõistluse korraldamisel heaks jõuprooviks. Täna on end noorte võistlusele üles andnud üle 900 sportlase, aga see number kasvab päevadega. Tegemist on vaieldamatult Euroopa suurima võistlusega, millest me nüüd koos selle laagri ja täiskasvanute võistlusega suuremat festivali välja kasvatama hakkame,“ rõõmustas Leitham.

Hetkel Kuubal maadluslaagris viibib Heiki Nabi kiitis festivali ideed ja lubas, et annab Tartu Maaülikooli spordihoones oma vastastele kõva lahingu. „Mõte on hea, sest ainult turniiri pärast ei pruugi paljud tulla. Rahaliselt on väga suur võit, kui saad lisaks võistlusele ka samas kohas laagris osaleda. Lisaks on juunioritel võimalik mõlemal võistlusel oma võimed proovile panna ja kogemusi omandada. Võimalik, et esimesel aastal vajab idee veel aega sissetöötamiseks, sest info alles avalikustati ning paljudel täiskasvanutel on pooleks aastaks plaanid tehtud. Samas on seda olulisem, et praegused Eesti tipud võistleksid. Mina olen kohal ja loodan, et kodupublik tuleb omadele pöialt hoidma,“ kutsus Nabi kõiki maadlusspordiga tutvuma.

Eesti Maadlusliidu registris ulatub harrastajate arv pea 2500 maadlejani ning üldiselt hindab Nabi tänast seisu heaks. „Õnneks ei ole Eestis ilmselt inimesi, kes maadlusest kui spordiala eksisteerimisest midagi kuulnud pole. Tänu meie tippude tulemustele on ka treenerite usk kasvanud, et võime julgelt edasi treenida ja kõrgeid kohti püüda. Mul on hea meel, et uus maadlusliidu juhatus vaatab tippudest kaugemale ja muretseb ka selle pärast, mis saab viie, kümne või 15 aasta pärast. Kui tänane peaminister Ratas kunagi EOK juhatusse kandideeris, siis ta uuris minult, miks Eestis pole mitte ühtegi suurt tiitlivõistlust korraldatud. Sel hetkel tundus mulle see idee kaugena, aga tegelikult usun, et korraldamise võimekus on meil olemas. Vinge, kui see teoks saaks, hoian igal juhul idee vedajatele kõvasti pöialt!“ kiitis Heiki Nabi.

Estonian Wrest Fest 2017 ajakava:

• 31.03 – 2.04.2017 Tallinn Open 2017 - Kristjan Palusalu Noorte Maadlusvõistlus

(Tallinn, Saku Suurhall)

• 3.04 – 6.04.2017 rahvusvaheline maadluslaager klubi Korrus3 eestvedamisel

• 07.04 – 08.04 XXX Kristjan Palusalu mälestusvõistlused (Tartu, Maaülikooli spordihoone)