EOK premeerib MMi hõbedat Heiki Nabit ja tema treenereid kokku 28 500 euroga

Eesti Olümpiakomitee premeerib maailmameistrivõistlustel kreeka-rooma maadluses hõbemedalile tulnud Heiki Nabi 19 000 euroga ning tema treenereid Igor Bugaid ja Aleksander Jairust kokku 9500 euroga.

Eesti Olümpiakomitee presidendi Urmas Sõõrumaa sõnul on Heiki Nabi suurepärane eeskuju meele- ja sihikindlusest ning füüsilisest jõust ja nutikusest. „Enam kui kümneaastase perioodil vältel on ta suutnud võita medali olümpialt, neli medalit maailmameistrivõistlustelt, ühe Euroopa meistrivõistlustelt – see on silmapaistev saavutus. Pariisi MM-i hõbemedaliga andis ta Eestile taaskord põhjust olla oma spordikangelase üle uhke. Õnnitleme Heikit ja tema treenereid!“ lausus Sõõrumaa.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt 2013. aastal EOK täitevkomitee poolt kinnitatud korrale. Selle kohaselt makstakse maailmameistrivõistluste kuldmedali puhul preemiat 38 000 eurot, hõbemedali korral 19 000 eurot ning pronksmedali puhul 13 000 eurot. Medalivõitjate treenerite preemia on pool sportlasele makstavast summast.

Treenerite preemiate määramisel on arvestatud medalivõitja soovidega. Igor Bugai preemiasummaks on 6650 eurot ja Aleksander Jairusel 2850 eurot.

EOK maksab sportlaste ja treenerite preemiatelt lisaks 7125 eurot riigimakse, kokku kulub preemiatele 35 625 eurot. Väljamaksmisele kuuluvad preemiarahad eraldab EOK taotlusel kultuuriministeerium.