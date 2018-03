Eestlastele Euroopa meistrivõistluselt lukumaadluses kaks medalit

Eesti sportlased võitsid Roomas peetud lukumaadluse Euroopa meistrivõistlustelt kuld- ja pronksmedali. Martin Aedma tuli EMil mustade vööde hulgas pronksile, Taavi Vaigla tõi koju masters1 kategooria siniste vööde kuldmedali.

„Olen palju paremaks läinud. Trenni on tehtud ja hõbe ei olnud kaugel. Lõpus väsisin, kuid nüüd tagasi treenima ja järgmisel aastal paremini. Tunnen, et püsin maailma tippudega konkurentsis ja sain head tagasisidet, mille kallal veel pean tööd tegema,“ kommenteeris Aedma pronksmedali võitu. Aedma treenib igapäevaselt Soomes, kus on peatreeneriks klubis Function X Jiu-jitsu.

„See medal tähendab minu jaoks ühe unistuse täitumist. Ei oleks uskunud, et see realiseerub sellisel kujul Roomas. Vastased olid sitked ja tugevad. Paaril korral oli vaja ka kohtuniku otsust. Positiivne oli, et jagus energiat ja suutsin tööd teha ning oma turvalist mängu mängida,“ leidis kullavõitja Vaigla, kes treenib Tallinna spordiklubis 3D Treening.

Vahetult enne Euroopa meistrivõistlusi toimusid samas Rooma lahtised meistrivõistlused Brasiilia jiu-jitsus, kus Aedma sai samuti pronks- ja Vaigla kuldmedali. Lisaks sellele pääses poodiumile lillas vöötasemes Liisi Vaht (3D Treening), kes saavutas pronksmedali.