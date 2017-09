Eestlased tõid Rootsi lahtistelt Brasiilia jiu-jitsu meistrivõistlustelt kaks tiitlivööd

Rootsis toimunud võistluselt tõid Eesti Brasiilia jiu-jitsusportlased ja lukumaadlejad kaks tiitlivööd ning üheksa medalit. Eesti tuli riikide arvestuses teiseks.

Sel nädalavahetusel toimusid Rootsis lahtised meistrivõistlused Brasiilia jiu-jitsus (Scandinavian BJJ tournament ) ja lukumaadluses (Scandinavian NoGi championships). Eestlased asutusid üles mõlemal võistlusel ja tõid koju kaks tiitlivööd ja üheksa medalit.

Rootsis oli väljas neljaliikmeline tiim: lillas vöötasemes võistlesid Sten Maaslieb ja Liisi Vaht ning valges vöötasemes Lauri Kütt ning Laura Mallene. Kõik võistlesid nii enda kaalukategoorias kui ka avatud kaalus.

Tiitlivööd said no-gi (lukumaadluse) võistluse avatud kaalukategooria võitjad. Eesti sportlastest suutsid selle saavutada Liisi Vaht ning Lauri Kütt. Mõlemad saavutasid võidud ka oma kaalukategooriates (Liisi Vaht -56.5 kg ja Lauri Kütt -79,3 kg).

Liisi Vaht pidi tegema mõlemal päeval oma matšid väga kõrgetasemelise, Abu Dhabi 2017 World Pro Jiu-Jitsu maailmameistri Elina Moestami vastu ja võitis vastast kõigil kolmel korral.

„Vastane oli väga hea, võistlemise tegi raskeks asjaolu, et enne võistlust sain ebameeldiva puusavigastuse. Sellest hoolimata suutsin seljavõtu punktide abil teda võita,“ kirjeldas Vaht.

Tiitlivöö saamiseks tuli absoluutkategoorias võistelda üle 15 kilo raskema vastasega. Vaht võitis sellegi väga raske matši. Tulemuseks tiitlivöö.

Kuldmedali saavutas Vaht ka järgmisel võistluspäeval (kimonoga), kuid avatud kaalukategooriast oli neiu sunnitud vigastuse tõttu loobuma.

Vahi hinnangul oli see võistlus hea eelvõistlus detsembris saabuvateks maailmameistrivõistlusteks. Järgmine võistlus toimub oktoobris samuti Rootsis.

Kõik võistlejad treenivad klubis 3D Treening (SBG Estonia). Klubi peatreeneri Priit Mihkelsoni sõnul on erakordne, et vaid neljast sportlasest koosnev tiim suutis võistlusel saavutada mõlemal võistluspäeval riikide arvestuses teise koha, jäädes alla vaid Rootsile. „Lisaks saavutas 3D Treening (SBG Estonia) klubide arvestuses esimesel päeval samuti teise koha, olles samal ajal üks väikseima esindusega klubisid,“ kirjeldas Mihkelson. 3D Treening teeb Mihkelsoni sõnul palju tööd, et teha sportlastele kõik võimalused ka tulevikus edukad olla. „Klubi kolis hiljuti uude saali, loodetavasti suudame paremate tingimuste abil veelgi paremaid tulemusi tuua,“ kinnitas Mihkelson.

Rootsi võistlus oli rohkearvuline – esimesel päeval oli võistlustules 163, teisel 174 võistlejat.

Eesti sportlaste tulemused on järgnevad:

Esimene päev (no-gi võistlus)

Liisi Vaht (lillad vööd, -56.5 kg) kuldmedal enda kaalus, võit ja tiitlivöö avatud kaalus;

Lauri Kütt (valged vööd, -79,5 kg) kuldmedal enda kaalus, võit ja tiitlivöö avatud kaalus;

Sten Maaslieb (lillad vööd, -79,5 kg) pronksmedal enda kaalus, hõbemedal avatud kaalus;

Laura Mallene (valged vööd, 76,5+ kg) hõbemedal.

Teine päev (kimonoga võistlus)

Liisi Vaht (lillad vööd, -58,5 kg) kuldmedal;

Lauri Kütt (valged vööd, -82,3 kg) hõbemedal;

Laura Mallene (valged vööd, +79,3 kg) hõbemedal enda kaalus, pronks avatud kaalus.