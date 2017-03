Eesti noormaadlejad peavad maavõistluse norralastega

Täna leiab Tallinnas Saku Suurhallis aset Eesti ja Norra noorsportlaste maavõistlus kreeka-rooma maadluses. Turniir algab kell 18 ja on kõikidele pealtvaatajatele tasuta.

Sõpruskohtumise eestvedajaks on Eesti Maadlusliit koostöös kolleegidega Norrast. Audentese maadlustreener Ivar Kotkase sõnul on Tallinn Open 2017 – Kristjan Palusalu noorte maadlusvõistluse eelsest sõpruskohtumisest saanud kena traditsioon. „Eelmisel kevadel võistlesid eestlased Rootsi kadettide esinumbrite vastu ning ülemöödunud aastal oli meil matš taanlastega,“ sõnab Kotkas.

„Norra maadluse tase on viimastel aastatel tõusnud, mullu said nad kadettide klassis Euroopa meistritiitli, samuti on neil olemas nii juuniorite Euroopa meister kui medal täiskasvanute klassis. Neid medalimehi nad ilmselt meie vastu välja ei pane, kuid Põhjamaade meistrivõistluste medalite omanikud tulevad siia küll. Usun, et tuleb tugev kohtumine,“ selgitas Kotkas.

Treener lisas, et eestlaste võistkond on komplekteeritud koostöös kolleegidega erinevate klubide poistest. „Vaatasime sportlaste tulemusi ja loomulikult küsisime nende enda valmisolekut. Loodan, et rivistuses olevad poisid maadlevad oma maadluse välja ja eks siis näitab tulemus, mis selle eest antakse.“

Eesti võistkonna koosseis:

Juhan Kristjuhan (38 kg), MK Aberg

Ekke Kõu Leitham (42 kg), Korrus 3

Raimond Uibo (46 kg), SK Leo

Kristjan Vodolaztsenko (50 kg), MK Juhan

Olavi Laisarv (54 kg) , SK Tapa

Markos Tadolder (58 kg), MK Jaan

Edvin Kin (63 kg), MK Nelson

Andris Pent (69 kg), Väike-Maarja RSK

Raoul Aho Leitham (76 kg), Korrus3

Richard Karelson (85 kg), MK Nelson

Georg Kovzarov (100 kg), MK Aberg

Treenerid: Ivar Kotkas, Tanel Renter, Igor Annus, Raivo Kiilström

Mõõduvõtule järgneb Euroopa suurima maadlusfestivali Tallinn Open 2017 - Kristjan Palusalu noorte maadlusvõistlus 1. ja 2. aprillil, kuhu on oodata kuni 2100 sportlast Ameerikast, Kanadast, Norrast, Taanist, Lätist, Leedust, Poolast, Rootsist, Soomest, Eestist, Tšehhist, Slovakkiast, Ungarist, Iisraelist, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Šveitsist, Belgiast, Hollandist, Inglismaalt, Kreekast

Venemaalt, Valgevenest, Ukrainast, Gruusiast, Armeeniast ja Tuneesiast.