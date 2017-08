Eesti lukumaadlejad tõusid Soomes poodiumile

Eesti sportlased tõid Soome suurimalt Brasiilia jiu-jitsu/lukumaadluse võistluselt Finnish Openilt 4 kuldmedalit, 3 hõbedat ja 3 pronksi.

Võistluse konkurents oli tihe: osa võttis 394 sportlast 18 riigist. Suur osa Eesti sportlasi jõudis ka poodiumile.

Võistluste üks edukamaid eestlasi Sten Maaslieb, kes võitis kaks hõbedat, ütles, et jäi rahule just sellega, et lõpetas enamiku ehk seitsmest matšist neli alistusega. „Sooritus oli parem kui paljudel eelnevatel – ehkki arenemisruumi veel on. Tahaksin igas matšis suuta enamiku plaanidest ellu viia,“ sõnas Maaslieb.

Eesti klubid 3D Treening ja spordiklubi Englas olid Soomes väljas ühistiimi SBG Estonia nime all. Ühiselt suudeti võita 79 klubi seas kõrge 6. koht.

Järgmised suurvõistlused toimuvad juba Rootsis tuleval nädalavahetusel. 14. oktoobril toimub Brasiilia jiu-jitsuvõistlus Estonian Open Tallinnas spordiklubi 3D Treeningu uues saalis.

Täpsemad tulemused:

Mehed, lillad vööd

- Sten Maaslieb, hõbemedal (-79,3 kg), hõbemedal ka absoluutkaalus, klubi 3D Treening;

- Tõll Simson, kuldmedal (-73,5 kg), klubi Function X jiu-jitsu

Naised, lillad kuni mustad vööd

- Liisi Vaht, kuldmedal (-56,5 kg), klubi 3D Treening;

Mehed, valged vööd

- Tanel Veskus, kuldmedal (-67,5 kg), klubi Espoon Kehähait;

- Taavi Liias, pronksmedal (-91,5 kg), spordiklubi Englas.

Naised, valged vööd

- Kadi Külasalu, kuldmedal (65,5+ kg), spordiklubi Englas;

- Laura Mallene, hõbemedal (65,5+ kg), klubi 3D Treening;

- Pärja Õun, pronksmedal (65,5+ kg), pronksmedal ka absoluutkaalus, klubi 3D Treening.