DELFI VIDEO | Hõbemedalimees Mettis: kahju, et finaal täielikult ebaõnnestus

Taipei universiaadil judo absoluutkaalus hõbemedali võitnud Juhan Mettis jääb oma võistlusega üldplaanis rahule, kuid kiirelt lõppenud finaal jääb siiski pisut hinge kriipima.

"Medal on medal, aga mul on eelkõige kahju sellest, et finaal täielikult ebaõnnestus," rääkis Mettis. "Oli teada, et vastane on haardega väga kõva, aga ei õnnestunud midagi vastu panna. Kui see välja arvata, siis üldjoontes olen tänase päevaga väga rahul."

Mettise jaoks oli see universiaadidelt juba teine hõbemedal - sama saavutusega sai ta hakkama ka kaks aastat tagasi Gwangjus.

"Väike deja vu võrreldes Koreaga. Eelkõige rasked matšid ja siis finaalis kuld jaapanlasele ära anda. Aga mõlemal korral nad väärisid seda."

Vaata Delfi TV videost veel, kuidas Mettis kaht medalit võrdleb ning milliste mõtetega peatselt ees ootava MMi poole vaatab!