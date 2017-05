DELFI VIDEO: Epp Mäe isa: saatsin pärast matši treenerile sõnumi, et otsime naisega palderjani

Epp Mäel Tallinna lennujaamas vastas olnud isa Riho tunnistas, et pere närvid olid neljapäeva õhtul arvutiekraanilt medalimatši jälgides tõeliselt püsti.

"Saatsin pärast võitu Ahtole (Mäe treener Ahto Raskale - toim) sõnumi, et me naisega otsime palderjani. Arvutist seda asja vaadata on tunduvalt raskem, kui omal ajal oli Epu kõrval olla," rääkis Riho Mäe, kes Eppu ka ise alguses treenis.

Isa usub, et möödunud turniir süstis Epule edasiseks hooajaks kuhjaga enesekindlust ning augustis Pariisis toimuvalt MM-ilt võib 2015. aasta Eesti parimalt naissportlaselt taas medalit oodata.

"Ootame ikka medalit. See võistlus andis talle enesekindlust eelkõige nende konkurentidega maaldemiseks, keda ta varem polnud võitnud või oli vähe võitnud. Usun, et see viis teda edasi," sõnas isa.

Vaata pikemat intervjuud Riho Mäega videost!