Afganistani maadlusklubile tehtud rünnakutes hukkus vähemalt 20 inimest

Esimeses rünnakus lõhkas enesetapupommitaja end Kabuli maadluskeskuses. Teine rünnak toimus tund aega hiljem, kui sündmuskohta jõudnud ajakirjanike ja politseinike juures plahvatas lõhkeainet täis auto.

"Ma olin hoonest väljas, kui esimene plahvatus aset leidis," sõnas maadlusklubi direktor Pahlawan Shir. "Esimeses rünnakus suri üle 30 inimese. Nende hulgas oli palju maadlejaid. Ma läksin otsima klubi peatreenerit. Leidsin ta lõpuks haiglast, kus ta on kriitilises seisundis."

Kohalikud võimud kinnitasid, et rünnakutes on hukkunud vähemalt 20 inimest, vahendab The Guardian.

"Ma mõistan hukka selle argpüksliku rünnaku noorte inimeste ja spordi vastu," sõnas Rahvusvahelise Olümpiakomitee president Thomas Bach. "Noored maadlejad olid osa rahumeelsest võistlusest ja juhtunu on otsene rünnak spordi ja selle väärtuste vastu."