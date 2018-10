VIDEO | Viirushaiguse küüsis olnud Andra Aho astub laupäeval King of Kingsil taas areenile

Eesti üks parimaid naisvõitlejaid Andra Aho saavutas Tais toimunud üliõpilaste maailmameistrivõistlustel kuldmedali võites pingelises matšis Hispaania esindaja Laura De Blas De Pablo vastu. “Vastane oli hästi survestav, käis peale ja lõpuks ta enam ei blokkinud lööke. Ma suutsin ilusti liikuda eest ära ja vastata. Ma kogusin punkte ja ta ei blokkinud lööke,” kirjeldas Aho finaalmatši.

Pärast võistlusi tabas Ahot viirushaigus, mis tegi treeningutesse pisikese pausi. Noor võitleja oli seetõttu sunnitud loobuma kuu aega tagasi Tartus toimunud Duel Fightil osalemisest. Nüüd on Eesti üks andekamaid võitlejaid tagasi trennisaalis kui sisekaitseakadeemia õpingute kõrvalt aega üle jääb. “Mul on iga nädal erinev tunniplaan ja selle järgi ma kohandan oma treeninguid. Millal ma saan käia hommikul, millal õhtul ja ehk mõnikord õnnestub käia ka kaks korda päevas - see oleks hea,” kirjeldas Aho oma tihedat ajagraafikut.

Vormi lihvimiseks on Andral aega veel vaid mõned päevad, sest juba laupäeval läheb ta vastamisi leedulanna Greta Giedraitytega. Muay Thai reeglitega võitlus kaalukategoorias kuni 57 kilogrammi on õhtu neljandaks matšiks.

King of Kingsi Tallinna etapp tähistab võitlussarja 60. toimumise juubelit. See toob oktoobris Tondiraba jäähalli palju tugevaid võitlejaid ja üllatusi. Teiste seas astub ringi King of Kingsi maailma ja Euroopa tšempion Zaur “Läti ninja” Dzhavadov.