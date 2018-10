VIDEO | Kevin Renno plaanib comebacki: puudu on vaid kogemustega treener

Omanimelise võitlusspordi akadeemia juht ja treener on koos oma õpilastega selja taha jätnud oma karjääri töiseima ja edukaima suve. Mehe kaks õpilast saavutasid hiljuti võistlustel väga kõrged kohad. Andra Aho tuli üliõpilaste maailmameistrivõistlustel esikohale ja Karl-Joonatan Kvell maailmameistrivõistlustel teisele kohale. “Andra andis endast maksimumi. Karl andis endast maksimumi, aga algus oli vale. Ta sai sellest lõpuks ise ka aru ja tunnistas seda endale,” ütles Renno, kelle sõnul oli Kvell vaimselt valesti ettevalmistatud.

Järgmiseks suurürituseks, mille jaoks ettevalmistused pingsalt käivad, on 13. oktoobril Tondiraba jäähallis toimuv King of Kings. Renno õpilastest lähevad ringi Aho, Astrid Johanna Grents ja Hendrik Themas. Aho vaevles hiljuti viirushaiguse käes, mis nurjas tema ülesastumise Tartus toimunud Duel Fightil, kuid King of Kingsiks on neiu suurepärase vormiga tagasi. Grentsil tuleb King of Kingsil pidada Leedu võitlejaga kordusmatš ja Themas võttis vastu kõige raskema ülesande, osaledes nelja mehe turniiril.

“Astrid on kahtlemata meil üks andekamaid noori. Ta ei ole lihtsalt andekas, vaid ka väga töökas - see on tema üks suurimaid plusse. Hendrik samamoodi on üks kindel favoriit, aga kunagi ei tohi vastast alahinnata,” kiitis Renno oma hoolealuseid.