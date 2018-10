OTSEBLOGI | Tondirabas toimub juubelihõnguline King of Kingsi võitlusgala

King of Kings

Kolmas raund läbi. Sisetunne ütleb, et siin võib isegi lisaraundi näha. Aga näis, mida kohtunikud arvavad.

Esimene raund näitas, et leedulanna ei tulnud siia nalja tegema. Käed-põlved-jalad käisid kogu aeg, aga kui ta rohkem väsima hakkas, sai ka Grents oma tugevaid lööke demonsteerida. Raundi lõpus suutis Grents leedulanna korra isegi põlvili lüüa.

Teine matš:

Kohtuniku ühehäälse otsusega kuulutatakse Andres Oitsar võitjaks.

Ja lendaski valgevenelane suure pauguga pead pidi kohtuniku laua peale.

Väga palju on nöörides maadlemist.

Juba esimeses matšis on tunda nokaudi hõngu. Oitsar lõi oma vastase esimeses raundis nokdauni, aga see juhtus alles raundi lõpus, nii et selle peale midagi pikalt ehitada ei jõudnudki.

Esimene võitluspaar:

Lava on valmis. Punkt kell 19 algab sõu pihta. Kuni 21.30-ni on ainsaks infokanaliks siin toimuvast meie otseblogi, hiljem juba koos otseülekandega.

