OTSE DELFI TV-s | Markko Moisar heitleb King of Kingsi tiitlivöö nimel, amatsoon Andra Aho võtab vastu soomlanna

Õhtu naelaks on heitlus KOK tiitlivöö nimel, mida noolivad eelmisel aastal nelja mehe turniiri võitnud Markko Moisar ja suurte kogemustega Moldova võitleja Stanislav Renita.

Viieraundiline matš toimub KOK reeglitega, mis hõlmab endas sisuliselt kõiki olemasolevaid võitluskunste. Meeste kaalukategooriaks on -85 kg. Renita on läbi käinud pea kõik suuremad kikkpoksi võitlussarjad, sh Glory ja Rizin - viimane peaks olema eestlastele tuttav läbi Kaido Höövelsoni ehk Baruto.

Nelja mehe turniiril lähevad esimeses ringis vastamisi Kreekast pärit Petros Vaedakas ja Beni Osmanoski Šveitsist. Teises paaris kohtuvad Aleksander Oleynik, kes Eesti publikule tuttav aastast 2015, mil ta võttis võidu Eesti kickpoksija Maksim Vorovski üle, ja K-1 interkontinentaalne tšempion Pavel Turuk Valgevenest. Kahe paari võitjad lähevad juba samal õhtul vastamisi ning turniiri tšempion saab õiguse kandideerida King of Kingsi maailmameistritiitlile.

Lisaks astuvad kodumaistest võitlejatest publiku ette Mirkko Moisar, Hendrik Themas, Andi Uustalu, Pavel Semjonov, Maikel Astur, Kal Joonatan Kvell, Marat Mirzabalajev, Rain Karlson, Andra Aho ja Marko Šults.

Võitjaks osutus soomlanna Piia Haverinen. Aho peab paraku kaotusega koju minema.

Lisaraundis eriti kaitsele rõhku ei pandud. Mõlemad andsid täiega kuuma ja pea kõik löögid tabasid!

Ahole anti millegi eest viimane hoiatus...

Kohtunikud otsustasid, et tüdrukud võiksid veel ühe raundi võidelda. Kolme raundiga võitjat ei selgitatud.

Uhh...

Esimene raund läbi. Kohe esimesest sekundist läks ägedaks löömiseks. Naised niisama hüpata ja vehkida ei viitsi. Pildil soomlanna Haverinen.

Õhtu teine osa on algamas. Esimeses matšis on kohe ringis Piia Haverinen (Soome, 168cm/56 kg) ja Andra Aho (170cm/54 kg). Soomlanna on 29, Aho 22-aastane.

Tänase õhtu kuues matš on lõppenud. Oleinik, Ukraina lipp õlgadel, ajab käed taeva poole. Kohtunike otsus oli kindel. Kui juba tehniline nokaut nii lähedal on, siis ei tohiks üldjuhul võitjas kahtlust olla. Mullu mais siinsamas Maxim Vorovski alistanud Oleinik on ka tänase nelja mehe turniiri võitja.

Kohtunik oli Vardakasele teise raundi lõpus juba sekundeid lugemas. Seitsmeni jõudis, siis lubas kreeklasel edasi poksida. Mehel oli selline nägu peas, et "päriselt ka teete mulle nii?" Pealtnäha polnud ka eriti midagi viga, veidi hingetu ainult.

Järgmisena on kavas KOK Grand Prix finaalmatš kreeklase Petros Vardakase ja ukrainlase Alexander Oleiniku vahel. Peagi on selge, kumb meestest võib vastava kategooria (-85 kg) KOK maailmameistri välja kutsuda.

Pavel Semjonov kuulutatakse kohtunike ühehäälse otsusega võitjaks. Leedukas teeb suured silmad, kuid soovib Pavelile spordimehelikult õnne.

Semjonov on sellelt "ülikogenud" noormehelt natuke pihta saanud.

Pavel Semjonov (20 võitu, 7 kaotust, 2 viiki) on poksimas leeduka Deividas Girulisega. Veebileht Warriors.lv nimetab leeduka saldoks 136 matši ja 118 võitu... Tegu on 22-aastase mehega. Ilmselgelt ei saa see tõele vastata.

Rain Karlson kuulutatakse võitjaks kohtunike ühehäälse otsusega.

Publik karjub "Marat! Marat!". Raini fänne ei paista. Neljas ja viimane raund algamas.

Karlson põikleb osavalt. Siinkohal pisut riivas vaid. Kolmas raund kohe algamas.

Sai vist pihta.

Karlsoni profikontol on kolm võitu. Mirzabalajevile on see üldse esimene poksimatš. Varem on ta teinud ainult kikkpoksi.

Lähme edasi poksimatšiga. Rain Karlson vs Marat Mirzabalajev. Mõlemad Eestist, üks küll Dagestani juurtega.

Nelja mehe turniiri teise poolfinaali võitja on kohtunike ühehäälse otsusega ukrainlane Alexander Oleinik. Teine finalist on kreeklane Petros Vardakas. Nendega kohtume veel täna hiljem.

Matš läbi! Ukrainlasel oli päris tugev pikkuse eelis. Oleinik "tantsis" ka oluliselt osavamalt ja valis hetki, millal rünnata. Turuk jäi juba algusest surve alla ja pidi edaspidi nõelama juba igal võimalusel. Võitjas ei tohiks küll kahtlust olla.

Ukrainlase kaitse on korralik.

Õhtu kolmas matš: teine nelja mehe turniiri poolfinaal Alexander Oleinik (Ukraina) vs Pavel Turuk (Valgevene). Mõlemad peaksid Eesti võitlusspordi publikule tuttavad olema. Tiitlivöösid on mehed samuti erinevaid võitnud.

Võitja ja pettunud kaotaja.

Matš läbi. Nähti ka selliseid õhulende. Kohtunike häältega 2:1 võitis kreeklane Petros Vardakas. Šveitslane on täiesti hämmingus ega usu oma kõrvu. Üldiselt oli üks kõva jalgadega andmine mõlemalt poolt. Heledad laksud kostsid kaugele.

Siin käib juba vähe tõsisem andmine esimesest raundist peale! Mängus on ikkagi võimalus järgmisel aastal KOK tiitlivööle võidelda.

Teiseks matšiks on valmis kreeklane Petros Vardakas (pildil) ja šveitslane Beni Osmanoski. Tegemist on nelja mehe turniiri esimese poolfinaaliga. Paraku turniirist eestlasi osa ei võta. Ahti Pikkur lõpetas hiljuti karjääri. Kõik neli meest on kaalukategoorias -85 kg. Reeglid samad (KOK reeglid, kõik võitluskunstid lubatud), matši pikkus 3x3 min.

Esimeses matšis alistas leedukas Michnevicius kohtunike häältega 2:1 Kevin Renno õpilase Marko Šultsi.

Esimene matš läbi. Ootame kohtunike otsust, aga silmaga paistis, et leedukas oli kõvasti aktiivsem. Nokaudist oli asi väga kaugel.

Esimeses matšis tulevad ringi leedukas Devidas Michnevicius ja meie oma Marko Šults, kel treenerina nurgas Kevin Renno. Matši pikkus 3x3 min.

Kaarel Kose ja Cool D selfie-time!

