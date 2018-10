OTSE DELFI TV-s | King of Kings: Andrei Manzolo pakkus Tondiraba publikule MMA matšis vägeva nokaudi, peamatšides heitlevad vennad Moisarid

King of Kings

Teine raund algas Markko poolt juba palju paremini, aga norralane leidis Moisari valusa koha ikkagi üles. Kolmandast nokdaunist Markko enam ei tõusnud. Kahju! Äge matš oli.

Markko löödi esimese raundi lõpus nokdauni. Norralane tagus niikaua jalgadesse, kuni Markko enam püsti ei püsinud. Oli valugrimassides, aga tõusis ikkagi püsti.

Tänane esimene supermatš toob ringi Markko Moisari.

Manzolo vormistas võidu juba esimeses raundis! Käelukk.

Tänane teine MMA matš:

Nii ongi. Teine finalist on rootslane Constantino Nanga.

Kolmas raund läbi. Head otsust paraku oodata pole.

Hendrikul on kulmu kohal väga kole haav, rootslane kasutab seda muidugi kurjasti ära. Teine raund läbi. Themas peaks kolmandas väga palju juurde panema, et siit võit võtta.

Themasel on veri päris korralikult väljas. Väike tohterdamispaus.

Esimeses raundis oli kahjuks rootslane aktiivsem ja tabas paremini.

Themas on ringis, rootslane on ringis. Let's go!

Teine poolfinaal:

Kohtunike ühehäälse otsusega võidab esimese poolfinaali norralane Andreas Iversen. https://g2.nh.ee/dgs/loader.php#id=235758

Teine osa algabki kohe nelja mehe turniiri poolfinaalidega. Esimeses paaris on päris korralik vanusevahe mängus. Nooruse uljus vs kogemused. Näis, kumb peale jääb.

Delfi TV otseülekanne algas!

Intervjuu Andra Ahoga, kes täna sai oma profikarjääri kaheksanda võidu kahe kaotuse kõrvale.

Ott Remmeri kommentaar kaotusele Ruslan Mamuto vastu.

Tuleb siiski välja, et Dzhagadov peab oma tiitlivööd juba kahe nädala pärast, 27. oktoobril Riias kaitsma. Vastaseks saab olema Moldova võitleja Constantin Rusu.

Võiduemotsioon.

Dzhavadov lõpetas matši teise raundi nokaudiga. Töö kiire ja korralik. Valgevenelasel polnud variantigi.

Ürituse esimese osa viimane matš. Ringi tuleb KOK -77 kg maailmameister Zaur Dzhavadov. Kui Hendrik Themas täna nelja mehe turniiri peaks ära võitma, siis just selle mehega tuleb tal tiitlimatšis kohtuda. Hetkel vööd mängus ei ole. Valgevenelane võib lihtsalt hoobelda, et on maailmameistri alistanud. Kui on muidugi...

Sellega läks küll kiiresti. Kägistusvõttega nokauteeris vastase esimeses raundis venelane Ibragim Ibragimov.

Viies matš. Tänane esimene MMA-matš.

Kohtunike otsus oli ühehäälne: Andra Aho väljub ringist võitjana!

Vaatame, mis sellest Remmeri tulemusest veel saab, aga neljas matš on juba alanud:

Ott oli muidugi väga pettunud ja arvas samuti, et võit pidanuks talle kuuluma. Treener üritab veel protesti esitada.

Oh ei! Kohtunike häältega 2:1 kuulub võit valgevenelasele.

Pärast lisaraundi näib Remmer küll ülimalt rahulolev. Treeneril on näpud püsti ja kütab rahvast üles. Ootame huviga otsust...

Kohtunikud ei olnud ühemeelsed. Kaks kohtunikku nägid viiki, kolmas nägi valgevenelase võitu. Tuleb lisaraund!

Remmer tõmbas lõpuks publiku täpsete löökidega ikka korralikult käima. Üha uusi ja uusi lakse näkku saanud valgevenelane ajas pidevalt käsi laiali ja küsis juurde. Sai ka!

Valgevenelane sai löögi hella kohta. Võttis natuke aega, enne kui ära taastus. Publik oigas koos temaga.

Esimene raund läbi. Algas teine.

Tänane kolmas matš:

Kohtunike ühehäälse otsusega kuulub võit siiski Grentsile!

Kolmas raund läbi. Sisetunne ütleb, et siin võib isegi lisaraundi näha. Aga näis, mida kohtunikud arvavad.

Esimene raund näitas, et leedulanna ei tulnud siia nalja tegema. Käed-põlved-jalad käisid kogu aeg, aga kui ta rohkem väsima hakkas, sai ka Grents oma tugevaid lööke demonsteerida. Raundi lõpus suutis Grents leedulanna korra isegi põlvili lüüa.

Teine matš:

Kohtuniku ühehäälse otsusega kuulutatakse Andres Oitsar võitjaks.

Ja lendaski valgevenelane suure pauguga pead pidi kohtuniku laua peale.

Väga palju on nöörides maadlemist.

Juba esimeses matšis on tunda nokaudi hõngu. Oitsar lõi oma vastase esimeses raundis nokdauni, aga see juhtus alles raundi lõpus, nii et selle peale midagi pikalt ehitada ei jõudnudki.

Esimene võitluspaar:

Lava on valmis. Punkt kell 19 algab sõu pihta. Kuni 21.30-ni on ainsaks infokanaliks siin toimuvast meie otseblogi, hiljem juba koos otseülekandega.

