Mirkko Moisar tänaõhtusest vastasest: lühike, selg on nõrk, jõudu pole

Kikkpoksija Mirkko Moisar võtab täna Tondiraba jäähallis toimuval King of Kingsi võitlusgalal vastu Küprose võitleja Georgios Konstanidise.

Delfi TV ja TV6 teevad üritusest otseülekande algusega kell 21.30. Kell 19 alustame otseblogiga.

Eile vastasega esimest korda silmast silma kohtunud Moisar on kindel, et võit on juba tema oma.

"Olen saanud korralikult trennile keskenduda, mu füüsiline ja vaimne vorm on tipptasemele viidud, olen kõigeks valmis," ütles Moisar portaalile GoodNews.ee.

Sa oled enesekindel nii pärast võite kui ka pärast kaotusi. Kuidas sa ennast sellisele vaimsele tasemele viid?

Ma olen meesterahvas, mehed ei virise ja nii jääb. Isegi kui läheb halvasti, sa ei hakka ju jonnima!

Ütle midagi oma vastase kohta.

Lühike, selg on nõrk, jõudu pole.

Kas sinu taktikas on see, et uurid välja vastase nõrgad kohad?

Meie taktika on see, et me teeme omi asju. Me läheme sinna oma mängu mängima.