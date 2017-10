King of Kingsi nelja mehe turniiri ootavad ees muudatused

King of Kingsi 49. Grand Prix nelja mehe turniir kaalus 85 kilogrammi sai kahe sportlase vigastuse tõttu uued osalised. Vigastuse tõttu lõpetas karjääri Ahti Pikkur ja terviseprobleemid vaevavad Daniel Forsbergi.

King of Kingsi turniiriks Hollandis valmistunud Eesti võitleja Ahti Pikkur sai treeningu käigus nii raskelt näopiirkonda vigastada, et on sunnitud lõpetama oma sportlasekarjääri ja loobus seetõttu ka King of Kingsi nelja mehe turniirist. Samuti saabus kurb uudis Soomest, kust tuli teade, et Daniel Forsberg on murdnud roide ja samuti sunnitud võistlusest loobuma.

Olukord seadis King of Kingsi korraldajad raske valiku ette. “Kui sportlane saab trauma ettevalmistusperioodil, see on probleem, kuid õnneks lahendatav. Proovime kiiresti ja operatiivselt leida võrdväärset asendust,” ütles King of Kingsi Eesti peakorraldaja Igor Golubev. Kiire ja tulemusliku töö tulemusena on uued kokkulepped sõlmitud ja võrdväärne asendus olemas.

Nelja mehe turniiril lähevad esimeses ringis vastamisi Kreekast pärit Petros Vaedakas ja Beni Osmanoski Šveitsist. Teises paaris kohtuvad Aleksander Oleynik, kes Eesti publikule tuttav aastast 2015, mil ta võttis võidu Eesti kickpoksija Maksim Vorovski üle, ja K-1 interkontinentaalne tšempion Pavel Turuk Valgevenest. Kahe paari võitjad lähevad juba samal õhtul vastamisi ning turniiri tšempion saab õiguse kandideerida King of Kingsi maailmameistritiitlile.

Õhtu tipphetkel saab näha eelmise aasta nelja mehe turniiri võitjat Markko Moisarit, kes läheb hinnatud King of Kingsi maailmameistritiitlit võtma praeguselt tšempionilt Stanislav Renitselt.

King of Kingsi 49. Grand Prix etapp toimub Tallinnas Tondiraba jäähallis 14. oktoobril ja seda näidatakse 80 riigis tõlgituna 20 keelde.