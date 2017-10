DELFI VIDEO | Sünnipäevalaps Markko Moisar: parim kink oleks King of Kingsi maailmameistritiitel

Homme Tondiraba jäähallis toimuva King of Kingsi võitlusgala peamatšis tuleb kodupublikul pöialt hoida Markko Moisarile, kes püüab moldovlase Stanislav Renitse käest endale saada KOK tiitlivööd.

"Saan endale ise sünnipäevakingi teha ja maailmameistritiitli koju tuua. Olen selleks igati valmis, enesetunne on hea. Tunnen, et midagi uut on tulemas," rääkis Moisar täna pärast kaalumist.

Moisaril on seljataga kaks ja pool nädalat Amsterdamis maailma tippklubis harjutamist. Holland on traditsiooniline kikkpoksimaa, kuhu tulevad kokku mitmed suurvõistlusteks harjutavad oma ala tipud. Sparringuvõimalused on seal kordades paremad kui Eestis.

"Treeninglaagriga võib rahule jääda. Olen väga tänulik oma sõpradele-toetajatele, kes aitasid sel laagril teoks saada," sõnas Moisar.

Millist matši Moisar homsest viieraundilisest heitlusest ootab ja mida peaks tema toetuseks tegema kodupublik, vaata juba videost!

Delfi TV ja TV6 otseülekanne King of Kingsilt algab kell 21.30, õhtu esimene osa, millest võib lugeda piltide ja võitlejate kommentaaridega vürtsitatud otseblogi, algab kell 19.