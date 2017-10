DELFI VIDEO | Moldova võitleja jättis King of Kingsi tiitlivöö endale, Markko Moisar polnud kohtunike otsusega rahul

Laupäeval Tondiraba jäähallis toimunud King of Kingsi võitlusõhtu peamatšis oli mängus KOK kaalukategooria -65 kg tiitlivöö. Viieraundilises matšis alistas Moldova kikkpoksija Stanislav Renita kodupubliku soosiku Markko Moisari kohtunike häältega 2:1.

Tiitel seega Eestisse ei tulnud, kuid intriigi oli matšis rohkem kui rubla eest. Ägedas lahingus lendas kiireid hoope ja kombinatsioone mõlemale poole, nii et autasustamise ajaks olid mõlemad kindlad, et just neile peaks särav vöö kuuluma. Käsi tõsteti üles aga vaid moldovlasel.

"Mina oleksin talle ainult esimese raundi andnud. Ülejäänud raundid olin temast kindlasti üle," ütles Moisar hiljem Delfile.

"Kohtunikud otsustasid, et on viik ja võit anti tšempioni poole. Ma ei ole rahul, aga kindlasti oli siit midagi õppida. Väga hea matš, tundsin ennast väga hästi. Treeninglaagrist oli kasu. Kõik, mis ringis tegema pidin, toimis. Oleks pidanud kõike veel paremini tegema - matši nokaudiga lõpetama -, oleks kindel võit olnud."

"Ma tema lööke põhimõtteliselt ei tundnudki. Sellepärast ma selle matšiga rahule ei jäägi. Tavaliselt on punktilöök täistabamus, aga pigem oli minul tugevamaid punktilööke rohkem. Ma lõin tal reaalselt parema sirgega läbi kaitse. Ma ei saa aru, miks neid punkte ära ei võetud. Kui ta mulle kaitsesse lööb ja mu pea ei liigu tagasi, siis see ei ole punktilöök. Enamus tal selliseid olidki,“ oli Moisar nõutu.

"Sellisel suurel üritusel pole mõtet protesti esitada. See on otsustatud. Selliseid asju juhtub spordis. Ei ole midagi teha. Tuleb lihtsalt vastu võtta ja eluga edasi minna."

