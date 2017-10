DELFI VIDEO | Karl-Joonatan Kvell vastas Maikel Asturi hooplevale üleskutsele: pigem lõpetan mina matši esimeses raundis!

Homse King of Kings võitlusgala üks oodatumaid vastasseise on Maikel Asturi (Viimsi Tigers) ja Karl-Joonatan Kvelli (Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemia) duell kikkpoksiringis.

Eile avaldasime juba üsna ammu salvestatud video, milles Astur esitab Kvellile väljakutse ja lubab mehe teises raundis nokauti lüüa. Kvell pidas öeldut sisuliselt rumaluseks ja vastas, et hoopis Maikel võib valmistuda lühikeseks õhtuks - suisa vaid üheraundiliseks!

Päris elus on tegu aga heade sõpradega, kes teineteisest väga lugu peavad. Vaata videost, millist matši mehed homme Tondiraba hallis publikule lubavad!

King of Kingsi üheks eripäraks on viikide puudumine, mis tähendab, et kui kolmeraundilises matšis võitjat ei selgitada, näeb publik ka lisaraundi.

Delfi TV ja TV6 otseülekanne King of Kingsilt algab kell 21.30, õhtu esimene osa, millest võib lugeda piltide ja võitlejate kommentaaridega vürtsitatud otseblogi, algab kell 19.