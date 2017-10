Andra Aho soomlannast vastasest: ta tundub armas tüdruk ja ilusate inimestega on hea võidelda

Täna Tondiraba jäähallis toimuva King of Kingsi ainsas naiste taipoksi matšis tulevad ringi Andra Aho ja soomlanna Piia Haverinen.

Portaalile GoodNews antud intervjuus nimetas Aho põhjanaabrit armsaks tüdrukuks, kellega on kindlasti hea võidelda. Mis reaalselt ringis juhtuma hakkab, saab juba lugeda Delfi otseblogist algusega kell 19! Delfi TV ja TV6 otseülekanne Tondirabast algab kell 21.30.

Andra, ettevalmistus on sul nagu alati korralik — kuidas sa leidsid ülikooli ja muu kõrvalt aega, et ette valmistuda?

Aega polnudki palju, päevad olid väga pikad, alles õhtul läksin trenni ja koju jõudsin hilja.

Juttude järgi toob su vastane Soomest kaasa päris palju publikut. Kas see on keerukam, kui vastasel on fänne palju või loeb see, et kodumaal on on sinul neid silmnähtavalt rohkem?

Ma usun, et minu fänne on rohkem kui soomlasi ja Eesti fännid aitavad mind, kui nad aktiivselt kaasa elavad.

Kas su vastane on võrdväärne või väga tugev?

Pealt vaadates tundub armas tüdruk ja mulle meeldib see, ilusate inimestega on hea võistelda.

Millele oled sa ettevalmistuses kõige rohkem rõhku pannud?

Kõigele, poksile ja taipoksile, ründele.

Kes on sel ajal su treenerid olnud?

Kevin Renno ja Kardo Peetri. Nemad on kindlasti ka ringi nurgas.