Vehklemisliidu president: kohtuskäik ei näita kogu töö halvatust

Vehklemisliidu president Margus Hanson aimab, et intriigid tõusevad kõrgustesse ka tänavu suvel toimuvate tiitlivõistluste koondise moodustamisel. Tipptasemel naisvehklejaid on rohkem kui koondises kohti. Võimalik, et lõpuks tuleb valida ülimalt kogenud ja Eestile palju võite toonud Irina Embrichi ning värske Eesti meistri Katrina Lehise vahel.

„Adun, et intriig on õnneks õhus. Hea, et Katrina Lehis on teravalt uuesti üles tulnud ja seda igas mõttes kogenenuma - nii elus kui vehklemises," sõnas Hanson vahetult pärast Eesti meistrivõistluste paremusjärjestuse selgumist. „Tuleb rõõmustada, et meil on valikut ja olla rahul sellega, et meil on üksikasjalikult väljatöötatud valikukriteeriumid. Koondisse pääsevad koduse edetabeli kolm esimest ning pärast Dubai MK-etappi valivad neljanda liikme huvitatud isikud, ehk treenerid. Juhatus on selles küsimuses kummitempel."