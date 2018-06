Vehklemisliidu presidendi vastus Erika Kirpule: juhatuse otsusest korruptsiooninähte leida on vägivaldne

Täna tõlgendas Hanson antud kirja sisu selliselt, et ta vaid vastas Kirpu küsimusele, kas punktide kogumine käib pärast mai alguses toimunud Dubai MK-etappi edasi, mitte ei kinnitanud tema kuulumist koondisse.

"Sellest võib küll välja lugeda, et ta võib sellega arvestada. Aga see oli saadetud sellise küsimuse peale, kas punktide kogumine käib nüüd edasi. Kirja sisu oli see, et lisakulutusi sõitudeks mingisugustele satelliitturniiridele ja Euroopa võistlustele pole mõtet teha, sest neid punkte ei arvestata. Viimasel juhatuse koosolekul, kus me tegime otsuse saata kolm EM-medalisti MM-ile, meil punktitabelit ka ees ei olnud," rääkis Hanson.

Hansonilt küsiti, kas ta on mõelnud viimaste skandaalide valguses tagasi astumisele. "Kui see aitaks lahendada probleeme, siis mina see punn küll ees ei oleks," vastas ta. "Aga ma näen, et need probleemid ei ole minu või ühe inimese või juhatuse tekitatud. Need on sügavamad."