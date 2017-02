Kui kohtuotsus jõustub, tuleb klubid IREM ja Musketär Eesti vehklemisliidust välja heita.

Vehklemisliidus on kahe leeri vahel käinud sõda juba aastaid. Kumbki tahab omada enamust juhatuses ja sellega valida presidenti ja koondiste peatreenerit. Mullu detsembris pärast korralikku lahingut valiti Margus Hanson häältega 6 : 5, kusjuures üks hääletussedel oli rikutud, tagasi Eesti vehklemisliidu presidendiks. Hurraa! Ainult et kaotanud leer soovitas rõõmustamisega piiri pidada, sest oli võimalus, et valimised tühistatakse.