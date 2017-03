Eesti Vehklemisliit kaebab edasi kohtuotsuse, mille järgi tuleks kaks klubi alaliidust välja visata.

"Juhatus leidis, jah, et kohtu otsusega ei saa nõus olla," selgitas Vehklemisliidu president Margus Hanson. Edasikaebamise otsus läks läbi napilt, häältega 4:3 ehk just niisugune vahekord juhatuses püsib, opositsioon on vähemuses.

Just klubid Musketär ja IREM, kes kohtu arvates võeti alaliidu liikmeiks ebaseaduslikult, ongi koalitsioonile andnud enamuse.

Hanson ei kommenteerinud, kui suur on juristide arvates võimalus võita ringkonnakohtus: „Juhatuses esitati erinevaid argumente, ent kui poleks veendumust, et meid võiks saata edu, ei oleks edasi kaevanud.“

Vehklemisliidu andis kohtusse klubi Epee-Export ja ükskõik, kumb osapool lõpuks kaotab, tuleb kulud kanda vehklemisele mõeldud rahast.

„Kohtu ja vastaspoole advokaatide kulud on meie arvutuste järgi paari tuhande euro kanti ja selle elame üle,“ ütles Hanson.

Apellatsioon esitatakse enne 20. märtsi ning Hansoni sõnul on ringkonnakohus viimane instants, kaotuse korral riigikohtusse minna ei plaanita.

Kuni kohtuotsuse lõpliku jõustumiseni on alaliidu president ja juhatus legaalselt paigas. Ent mis juhtub siis, kui ringkonnakohtus ei võideta? Teooria järgi tuleks sel juhul klubid Musketär ja IREM liidust välja heita ja korraldada uued valimised nendeta.

„Ootame lõpliku kohtuotsuse ära ja siis analüüsime juristidega, mida edasi teha,“ ei tahtnud Hanson võimalikke arengute üle spekuleerida.