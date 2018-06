Värske Euroopa meister Lehis: ma veel päris aru ei saa, mis toimus!

Euroopa meistrivõistluste finaalis Kristina Kuuske otsustava torkega võitnud Katrina Lehis lausus Delfile, et võit pole talle veel kohale jõudnud.

„Ega ma päris aru saa, mis toimus,” tunnistas Lehis ja arvas, et läheb aega, kuni mõistab oma saavutust. „Eks me tule kõik võistlustele medalimõtetega, aga need tuleb maha suruda, sest muidu tekivad pinged. Aga kuld...”

Lehis tegi poolfinaalis uskumatu tagasituleku, kui võitis 7:12 kaotusseisust venelanna Violetta Kolobova lisaajal 14:13.

„Tahaksin ise samuti teada, kuidas ma Kolobova lõpuks võitsin,” naeris Lehis. „Suutsin matši lõpus keskenduda ja ennast kokku võtta. Seis mind ei huvitanud, kogu tähelepanu oli vaid vehklemisel – kuidas saaks vastasele pihta.”

Lehis oli ka suure osa finaalist kaotusseisus. Ühel hetkel oli ta taga 5:10. Esimest korda läks Lehis finaali juhtima seisul 13:12.

"Täna vehklesin kaotusseisust väga hästi, leidsin meeletult motivatsiooni. Lõpuks tulid ka viimased torked mulle. Ju siis oli minu päev. Mulle anti võimalus ja kasutasin selle ära,” rõõmustas Lehis.