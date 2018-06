Uskumatu! EM-i koondisest algul välja jäetud Lehis krooniti tšempioniks

Lehise naeratus polnud tund aega pärast kulla kaela saamist näolt veel kadunud. „Ega ma päris aru saa, mis toimus,” tunnistas ta ja arvas, et läheb aega, kuni toimunu kohale jõuab. „Eks me tule kõik võistlustele medalimõtetega, aga need tuleb maha suruda, sest muidu tekivad pinged. Aga kuld...”

Novi Sadi vehklemissaalis toimus midagi uskumatut: Haapsalu pole isegi mitte täpp seinasuurusel maailmakaadil, ometi tulid EM-i epeefinaalis rajale kaks selle pisilinna naist, Lehis ja Kuusk. Raja kõrval juhendasid õpilasi õde-venda – Helen Nelis Naukas ja Peeter Lehis.