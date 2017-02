Rio de Janeiro mängudel esimese moslemina USA-le olümpiamedali võitnud Ibtihaj Muhammad rääkis ebameeldiva loo sellest, kuidas teda hiljuti lennujaama tollis mitu tundi alusetult kinni hoiti.

Muhammad ei täpsustanud, kus see täpsemalt juhtus ja kuhu ta reisimas oli, öeldes vaid, et "see juhtus paar nädalat tagasi".

"Ma ei oska öelda, miks see minuga juhtus. Aga ma tean, et ma olen moslem. Mul on Araabia nimi. Isegi see, et ma esindan USA-d ja mul on olümpiamedal, ei muuda seda, kuidas sa välja näed ja kuidas inimesed sinusse suhtuvad," rääkis espadroni naiskonnavõistluses pronksi võitnud Muhammad väljaandele Popsugar.

"Mu inimlik reaktsioon oleks nutta, kuna ma olin nii kurb ja vihane ja pettunud. Samal ajal olen ma üks neist inimestest, kes peab olema tugev nende pärast, kes endas seda jõudu ei leia. Tunnen, et pean nende eest seisma, kelle häält kuulda ei ole."

"Need olid väga rasked kaks tundi, kuid ma sain sellega hakkama. Ma üritan alati positiivseks jääda ja nendest situatsioonidest armastusega välja tulla. Ma usun, et me - moslemid, transsoolised inimesed, või kes me kuulume invaliidide kogukonda - tuleme sellest lõpuks võitjana välja."