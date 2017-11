Tippsporti naasmine pärast lapse sündi nõuab naiselt sitkust, vaimutugevust ja raha

Naiste olümpiasport on meil, nagu on. Võrreldes meestega kesine, aga medaliste siiski leidub. Ent kui võrrelda, palju on meil olümpiaaladel tiitlivõistlustel poodiumile pääsenud isasid ja emasid, siis tulevad laiahaardelised käärid – isasid on palju, emasid vaid kaks, Kristina Šmigun-Vähi ja Irina Embrich.

Kolmandaks ses nimekirjas üritab saada 22-aastane vehkleja Katrina Lehis, kes kasvatab pooleaastast poega. Paraku pole vastsel emal lihtne tippspordimaailma naasta, sest abi pole loota, kõik on enda ja perekonna õlul.