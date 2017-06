Tähtis küsimus: kas epeenaiskond püüab Tokyo OM-i piletit Embrichiga või ilma?

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) tegi eile Eesti vehklejatele ilusa kingituse, võttes olümpiakavva tagasi võistkondliku epee, mis varasema plaani kohaselt pidi järgmisel olümpial vahele jääma.

"Tore uudis. Lootsin, et meie presidendil (vehklemisliidu president Margus Hanson - toim) õnnestub see läbi suruda. Õnneks ta seda tegigi! Teadsin, et see on tema kõige suurem soov," rääkis naiskonna esinumber Irina Embrich Delfile ja Eesti Päevalehele.

36-aastane Embrich mängis võtmerolli eestlannade pääsemisel Rio olümpiale ja vedas ankrunaisena võistkonna pronksimatšini, kus tuli tunnistada Venemaa paremust. Tokyos oleks Embrich 39-aastane. Kas 2007. aasta Eesti parim naissportlane nii kaua jätkab?

"Võtan aasta korraga. Pole veel nii kaugele mõelnud. Minu jätkamisest sõltumata on see meie naistele väga suur võimalus ennast näidata," sõnas Embrich.

Lisaks sellele, et meil on nüüd üks potentsiaalne medalilootus Tokyos juures, oli ROK-i eilne otsus vehklemisliidule oluline ka rahaliselt, sest nüüd saavad epeenaised ja -mehed EM-i ja MM-i naiskonnavõistluste tulemuste eest ka olümpiaettevalmistuse toetusi. EOK-l oli algselt plaan alates tänavusest MM-is võtta nelja aasta jooksul naisepeevehklejaid palgale ainult individuaaltulemuste eest.