SUPER: Kristina Kuusk võitis elu esimese MK-etapi!

Eesti epeevehklejad tegid Rio de Janeiro MK-etapil suurepärase võistluse - Kristina Kuusk võitis elu esimese MK-etapi, alistades finaalis Alexandra Ndolo kindlalt 15:10!

Lisaks Kuusele olid võistlustules veel neli eestlannat - Erika Kirpu langes poolfinaalis just Kuusele, Irina Embrich jõudis 16 parema ning Julia Beljajeva 32 parema sekka. Ainsana langes avaringis välja Nelli Paju.

"Elu raskeim võistlus, kui arvestada palavust ja kõiki tingimusi siin Rios," sõnas võidukas Kuusk. "Pigem ellujäämiskursus. Pealtnäha võisid võidud tunduda lihtsad, kuid nii ei olnud. Juba esimeses ringis Tatjana Andrjušina vastu olin pidevalt tagaajaja osas, alles lõpus suutsin ette minna. Ja Erika Kirpuga oli vaimselt väga raske matš."

"Edu MK-etapil andis kõvasti enesekindlust eesootavateks EM-ika ja MM-iks, kuid ennustama ma ei hakka. Need on sootuks uued võistlused," lisas Kuusk.

Võistluse kulg:

Avaring: Irina Embrich alistas 14:11 jaapanlanna Honami Suzuki, Kristina Kuusk 15:10 venelanna Tatjana Andrjušina, Julia Beljajeva 15:9 ameeriklanna Katherine Nixoni ja Erika Kirpu 15:9 prantslanna Laurence Epee.

Ainsana pidi kaotuse vastu võtma Nelli Paju, kes jäi 12:15 alla itaallanna Alice Clericile.

Teine ring: Välja langes Julia Beljajeva, kes kaotas Chengzi Xule 12:15, ülejäänud Eesti epeenaised jätkasid kindlalt võidulainel.

Irina Embrich oli 15:12 üle itaallanna Alice Clericist, Kristina Kuusk 15:6 prantslannast Alexandra Louis Mariest ja Erika Kirpu 15:11 maailma edetabeli teisest numbrist hiinlannast Yiwen Sunist.

Kolmas ring: Kristina Kuusk alistas 1/8-finaalis Prantsusmaa esinumbri Lauren Rembi 15:8 ja Erika Kirpu samuti prantslanna Carolina Vitalise 15:9. Turniirilt pudenes välja Irina Embrich, kes jäi alla ameeriklannale Courtney Hurleyle 13:15.

Veerandfinaal: Kuusk alistas venelanna Darja Martõnjuki 15:11 ning Kirpu Luksemburgi vehkleja Lis Fautschi 15:9. Poolfinaalis lähevad eestlannad omavahel vastamisi.

Poolfinaal: Eestlannade poolfinaalis alistas Kristina Kuusk 8:5 Erika Kirpu ja kohtub finaalis Saksamaa vehkleja Alexandra Ndologa.

Finaal: Kuusk alistas Ndolo kindlalt 15:10 ning sai elu esimese MK-etapivõidu!

