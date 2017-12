Skandaal vehklemises | Ebaväärikalt käitunud tuntud treenerit ähvardab poole aasta pikkune võistlustel juhendamise keeld

Tuntud vehklemistreenerit Helen Nelis-Naukast, kelle õpilaste hulka kuuluvad mitmed Eesti koondise liikmed, ähvardab ebaväärika käitumise pärast poole aasta pikkune vehklemisvõistlustel osalemise keeld.

Sellise otsuse langetas Vehklemisliidu juhatus olles arutanud Nelis-Naukase aadressil saabunud kaebusi.

Viimatine intsident, mis tõsisema kaebuste ahela valla päästis, juhtus mõne nädala eest 25. novembril Eesti juunioride karikavõistlustel Tartus. Seal sõimas Helen Nelis-Naukas pärast oma õpilase kaotust läbi vastase, kes verbaalse rünnaku peale nutma puhkes. Asjale andsid ametliku käigu tüdruku vanemad.

Vihapurske alla sattunud Sandra Skoblov ei vehelnud alagrupis kõige paremini, sai kehva asetuse, läks põhiturniiril kokku Nelis-Naukase õpilasega ning võitis. Pärast viimast torget lasi Skoblov lendu võidukarjatuse, mispeale Nelis-Naukas teatas: „Mida sa karjud, rikkusid minu vehkleja turniiri ära.” Pärast autasustamist – Skoblov sai kolmanda koha – sai neiu taas Nelis-Naukaselt sõimata. Et ta ei väärivat seda kohta, sest rikub teiste võistlusi ja peab Eesti koondislasena alagrupis paremini vehklema.

Juhtunut arutanud Vehklemisliidu juhatus leidis, et treener Helen Nelis-Naukase käitumine on vastuolus lastekaitseseaduse, treenerite eetikakoodeksi ja õpetajate eetikakoodeksi sättega, ebasobiv ja ebaeetiline, eriti kui selline käitumine on suunatud alaealise sportlase vastu või alaealiste juuresolekul.

Sellest lähtuvalt otsustati:

Keelata kuueks kuuks treenerile Helen Nelis-Naukas osaleda (sh juhendaja või pealtvaatajana)

Eestis korraldatavatel alaealiste vehklemisvõistlustel.

Ülalnimetatud keelu mitte kohaldada juhul, kui treener Helen Nelis-Naukas ei pane toime uut

lastekaitseseaduse või treenerite eetikakoodeksi ja/või õpetajate eetikakoodeksi rikkumist ühe

aasta jooksul käesoleva otsuse tegemise päevast.