Saksamaa Vehklemisliidu juht avaldas Eesti naiskonna edu saladuse

Tartus toimuval Eesti Euroopa liidu eesistumise suurel spordikonverentsil astus teiste seas üles pikalt Rahvusvahelise Olümpiakomitee ROK-i sportlaskomisjoni juhtinud nüüdne Saksamaa Vehklemisliidu president Claudi Bokel.

Juulis võõrustas Bokeli juhitav Saksamaa Vehklemisliit Leipzigis maailmameistrivõistlusi ja toona ajaloolised kuldmedalid teeninud Eesti naiskond (Irina Embrich, Julia Beljajeva, Erika Kirpu, Kristina Kuusk) pidas raskeima matši just Saksamaaga, saades veerandfinaali taktikamängus ühetorkelise 12:11 võidu, kirjutab ERR Sport.

"Meie naiskonna taktika seekord ei toiminud," ütles Bokel ETV spordisaatele. "Tean ka osasid Eesti epeenaisi, vehklesin kunagi nende vastu ja nendega polnud alati lihtne. Neil on üsna hea ja samas ka raske vehklemisstiil, mis on ühtlasi nende edu väikseks saladuseks."