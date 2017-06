Pronksi võitnud Beljajeva: poolfinaalist on kahju, matš oli täiesti võidetav

Tbilisis vehklemise Euroopa meistrivõistlustel pronksi võitnud Julia Beljajeva oli järjekordse medalivõidu üle õnnelik, kuid jäi kahetsema poolfinaali, kus kaotas võidetava matši.

"Kindlasti oli suur rõõm medalist – ma polnud varem EM-il individuaalselt poodiumile tõusnud –, kuid pisut kurvastas kaotatud poolfinaal Alexandra Ndolo vastu. Matš oli täiesti võidetav, kuid kahjuks läks nii," sõnas Beljajeva Delfile ja Eesti Päevalehele.

"EM-il nõrku vastaseid pole. Kui ma kuni poolfinaalini ülekaalukad võidud sain, siis tähendab, et vehklesin hästi. Esimesed perioodid pingelised, kuid siis sai vastastele oma tahte peale suruda."

Beljajeva lisas, et edu on tulnud tänu sellele, et ta on psühholoogiliselt tugevamaks saanud. "Suudan ennast ka kriitilistel hetkedel kokku võtta ega lase käsi alla. Lisaks innustab mind edu – kui võitsin veebruaris Legnano MK-etapi, sain tõestuse, et suudan taas võita maailma paremaid," rääkis Beljajeva. "Pärast EM-i puhata ei saa, järgneb ettevalmistus kuu pärast algavaks MM-iks. Mõistagi tahan sealgi poodiumile tõusta. Ega enne proovime laupäeval EM-i naiskonnavõistluses medali võita."