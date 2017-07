Priinits epeemeeskonna esitusest MMil: mina nii head minekut ei mäletagi

Eesti epeemeeskond koosseisus Nikolai Novosjolov, Jüri Salm, Sten Priinits ning Peeter Turnau saavutas Saksamaal Leipzigis toimuval MMil 7. koha. Võistluse järel tunnistas 29-aastane Priinitis, et ta ei mäletagi korda, mil meeskond viimati MMil nii edukalt vehkles.

“Ma ei suudagi meenutada, mil me maailmameistrivõistlustel viimati veerandfinaali välja jõudsime. Tavaliselt oleme kogenud igasugust ebaõnne. Sel korral võib kokkuvõttes ikkagi rahule jääda. Ega Eestis ei ole neid võistkondi palju, kes suudavad maailma paremikuga konkureerides 7. koha välja võidelda,“ oli Priinits jõuproovi järel rahul.

Avaringist otse edasi pääsenud eestlaste jaoks algas võistlus igati hoogsalt, kui 1/16-finaalis alistati 45:35 Argentina. 1/8-finaalis oldi aga tänu Novosjolovi otsustavale torkele 39:38 üle eelmise MMi hõbedameeskonnast Lõuna-Koreast. Viimase vahetuse olid vastased veel 35:31 eduseisus.

“Novosjolov on nii kõva vehkleja, et ta võib viimases vahetuses ka viietorkelisest kaotusseisust välja tulla,“ kiitis Priinits.

Veerandfinaalis sai aga Novosjolovi õnn otsa, kui just tema oli see, kes otsustava torke sisse sai ning Eesti jäi Ungarile alla 25:26.

“Matši lõpus tegi Novosjolov veel väga hea rünnaku vastase põlve suunas, kuid kahjuks ei läinud lamp põlema. Seal oli natuke ebaõnne,“ tunnistas Priinits.

Järgnenud kohamatšides kaotas Eesti esmalt 41:43 Itaaliale. Seejärel alistati aga 45:34 Egiptus.

Kaheksa tugevama hulka pääsemine lahendas kaheks järgmiseks hooajaks vehklemismeeskonna liikmete rahamured, kuna see tagab B-taseme toetuse (palgafondiks 1600 ja ettevalmistustoetuseks 1400 eurot kuus). Eelmine toetus oli meeskonnal just lõppenud – eelnevalt oldi Eesti Olümpiakomitee rahade peal 2015. aasta Montreux Euroopa meistrivõistluste võistkondliku hõbemedali eest.

“Kahtlemata on see sportlasele suur asi, et saime taas toetuse peale,“ rõõmustas Priinits. “Nüüd meil palk säilib. Kui oleks teisiti läinud, siis oleks tulnud oma edasistele võimalustele tõsiselt otsa vaadata.“