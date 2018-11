Popp küsimus Erika Kirpule: sa hakkad vehklema Itaalia eest, eks ju?

Mäletavasti teenis Kirpu mullu koha koondises auga välja, kuid jäeti pärast Katrina Lehise triumfi EM-il siiski MM-koondisest välja. Ka Tallinna Mõõgal ei mahtunud ta võistkondlikul turniiril Eesti tiimi. Kuna naise kallim on tippvehkleja Enrico Garozzo, ta elab ja harjutab väga palju Itaalias ja teda on juhendanud sealne treener, siis oletavad paljud vehklejad, et Eesti koondisest väljajäämise tõttu tohutult pettunud Kirpu vahetab riiki.

„Viimase aja üks populaarsemaid küsimusi on: sa hakkad vehklema Itaalia eest, eks ju?” kirjutab Kirpu Facebookis ja selgitab, et tegelikult hoolimata kõigest tal sellist plaani ei ole. „Suvine olukord oli tõeliselt halb. Alaliit viskas mu võistkonnast välja. Olin väga ärritunud ja mõned inimesed võisid mõelda, et ma vahetan riiki, mida esindan, kuid see ei ole nii. Isegi kui mõned persoonid väga tahaksid, et ma seda teeksin. Olin, olen ja jään uhkeks Eesti sportlaseks!”