Peatreener Kaido Kaaberma: Euroopa meister peab naiskonda kuuluma!

Seda, et Eesti epeenaiskond võidab medali medali järel, võib ju pidada anomaaliaks. Seitsmel viimasel aastal pole meie epeetüdrukud autasuta jäänud, tiitlivõistlustelt on selle aja jooksul kaela saadud kolm kulda, kaks hõbedat ja kolm pronksi. Peale selle on kõik naiskonda kuulunud vehklejad – Irina Embrich, Julia Beljajeva, Kristina Kuusk, Erika Kirpu ja Katrina Lehis – võidutsenud ka individuaalturniiridel. Maailma edetabelis paikneb naiskond teisel kohal. Kus on siin anomaalia? Pigem on poodiumikohad seaduspärased.