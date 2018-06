Otsus tuleb peagi! Kaaberma: õigustatult peaks Euroopa meister Lehis MM-ile saama

Eesti epeenaised saavutasid Serbias EM-il ajaloolise kolmikvõidu, kuid kõige kirkama medali võitnud Katrina Lehis ei mahu hetke seisuga 19. juulil Hiinas algava MM-i koosseisu.

"Katrina tuli Euroopa meistriks ja õigustatult peaks nagu tegema MM-i. Eks me siin treeneritega ja omakeskis nüüd peame arutama, mismoodi on kõige parem lahendus. Emotsioonid on üleval. See on tõesti väga raske otsus," tõdes koondise peatreener Kaido Kaaberma ERR-ile.

"Igasugused variandid on kellelegi hästi, kellelegi, halvasti. Väga raske otsustada, eks nüüd juhatus peab selle probleemiga tegelema. Keegi peab välja jääma, aga kes täpselt, on väga raske otsustada,“ lisas ta.

Eesti Vehklemisliidu presidendi Margus Hansoni sõnul otsustab alaliit järgmisel nädalal, kas Euroopa meister Katrina Lehis sõidab Hiinas juulikuus toimuvatele maailmameistrivõistlustele, lisab veel ERR Sport.