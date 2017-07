OTSEPILT JA -BLOGI | Medal käes! Julia Beljajeva jõudis MM-il poolfinaali!

Kui Embrich ja Beljajeva tänu kõrgele kohale maailma edetabelis eelringides vehklema ei pidanud, siis Kirpu alistas alagrupis kõik kuus vastast ja Kuusk pääses 64 parema sekka viie võiduga.

Kirpu ja Kuusk piirdusid paraku põhiturniiril vaid ühe matšiga. Embrich jõudis välja kaheksandikfinaali, kus pidi aga venelanna Tatjana Gudkova paremust tunnistama - sealjuures alustas Embrich kohtumist hästi, minnes nii 3:0 kui 4:1 juhtima.

Ainsa eestlannana on võistlustules veel Julia Beljajeva, kes alistas veerandfinaalis sakslanna Alexandra Ndolo 15:9 ning jõudis poolfinaali - seega on Beljajeval juba MM-ilt vähemalt medal kindlustatud!

Põhiturniiri avaring:

Julia Beljajeva – Greta Veres (ROU) 15:10

Erika Kirpu – Mara Navarria (ITA) 12:15

Irina Embrich – Daria Martynyuk (RUS) 15:7

Kristina Kuusk – Anfisa Pochkalova (UKR) 7:15.

1/16-finaalid:

Julia Beljajeva - Sera Song (Korea) 14:10

Irina Embrich - Renata Knapik-Miazga (Poola) 12:9

1/8-finaalid:

Julia Beljajeva - Chengzi Xu (Hiina) 13:12

Irina Embrich - Tatjana Gudkova (Venemaa) 8:15

1/4-finaal:

Julia Beljajeva - Alexandra Ndolo (Saksamaa) 15:9

1/2-finaal:

Julia Beljajeva - ?

Vehklemise MMi naiste epee põhiturniir

Gudkova alistas Kolobova ning seega läheb Beljajeva vastamisi just temaga. Matši orienteeruv algusaeg 19.20.

Beljajeva poolfinaalivastane selgub kahe venelanna heitlusest - selleks on kas Violetta Kolobova või Tatjana Gudkova.

15:9! MEDAL KÄES!

13:7. Kaks torget veel!

12:7. Tuleb-tuleb!

9:5. Beljajeva vehkleb praegu hästi!

5:0! Beljajeva röögib rõõmust nagu segane.

Beljajeva alustas ning sai kohe kaks torget kirja - 2:0!

Ühe meeste matši venimise tõttu viibib pisut ka Beljajeva kohtumine, kuid kohe-kohe peaks seegi algama.

Julia Beljajeva veerandfinaal peaks algama kell 17.25.

Vahepeal on asjalood läinud selliselt, et Irina Embrich küll kaotas kaheksandikfinaalis, kuid Julia Beljajeva on välja jõudnud veerandfinaali. Seal on tema vastaseks sakslanna Alexandra Ndolo, kellega Beljajeva vehkles vaid kuu aega tagasi EM-i poolfinaalis. Siis jäi peale Ndolo - loodetavasti läheb seekord teisiti!

Embrichi vastaseks tuli kell 16 algavaks 1/8-finaaliks venelanna Tatjana Gudkova. Ta alistas Injeong Choi 15:8.

Embrichi kaheksandikfinaali vastaseks tuleb kas Tatjana Gudkova (Venemaa) või Injeong Choi (Korea).

Beljajeva järgmine vastane on Chengzi Xu (Hiina). See matš peaks algama kell 15.40.

Embrich alistas poolatari Renata Knapik-Miazga 12:9. Kõik kolm perioodi katkestati vehklejate passiivsuse tõttu, viimane seisul 3:3. Järgnes minut vehklemist, kus prioriteet oli poolataril - viigi korral võitnuks tema. Embrich tegi aga kolm torget järjest ning oli seejärel kaitses kõva. Embrich ja Beljajeva seega kaheksandikfinaalis.

Beljajeva alistas teises ringis korealanna Sera Songi 14:10. Ta jäi 3:4 kaotusseisu, kuid tegi siis kuus torget järjest - 9:4. Siis tuli vastase kord, kes vähendas vahe seisuks 11:9, kuid matši lõpp kuulus Beljajevale.

Kahjuks on Kuusk kaotanud Anfisa Potškalovale 7:15. Seega jätkavad meie omadest Embrich ja Beljajeva.

Beljajeva kohtub järgnevalt kell 12.30 Sera Songiga (Korea), Embrich kell 13.10 algavas 1/16-finaalis poolatari Renata Knapik-Miazgaga.

Irina Embrich võitis venelanna Dara Martinjuki 15:7, kuid Erika Kirpu kaotas itaallanna Mara Navarriale 12:15.

Kuu tagasi EM-il pronksi võitnud Julia Beljajeva alistas avaringis 15:10 rumeenlanna Greta Veresi.

Saksamaal Leipzigis jätkuvatel vehklemise maailmameistrivõistlustel on pühapäeval kavas naiste epee põhiturniir, kuhu jõudsid kõik Eesti vehklejad: Irina Embrich, Julia Beljajeva, Kristina Kuusk ja Erika Kirpu.