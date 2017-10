OTSEBLOGI ja FOTOD | Võimsalt vehklev Beljajeva kohtub järgmisena Kuusega, Kirpu samuti kaheksandikfinaalis

Eestlannadest on põhiturniiril kaasa tegemas Julia Beljajeva, Erika Kirpu, Kristina Kuusk, Nelli Differt, Katrina Lehis ning Karoliina Loit. Avaringiga langesid konkurentsist Lehis ja Loit. Teise ringiga sai otsa Differti teekond. Kaheksandikfinaali on seega jõudnud Beljajeva, Kuusk ja Kirpu.

Randmevigastuse tõttu jääb seekordsest Tallinna Mõõgast kõrvale naiskonna liider Irina Embrich.

Tallinna Mõõk (individuaalturniir)

Konkurentsist langenud Differti kommentaar: "Patja märjaks nutma ei hakka, aga rõõmus pole samuti. Oleks aeg maailmas 16 parema sekka pääseda. Kui Fiamingo 12:11 juhtima läks, hakkasin kiirustama. Eks need neli viimast sissesaadud torget kõik minu vead olnud. Samas ei hammustanud ma Fiamingot kordagi läbi. Ta vehkleb ülltuslikult, teeb ootamatuid torkeid. Aga eks ta peabki kõva olema, kui on kahekordne maailmameister."

Eestlannad kaheksandikfinaalides:Julia Beljajeva – Kristina Kuusk kell 13.50Erika Kirpu – Tatjana Gudkova (Venemaa) kell 14.15

Eestlannade matšid 1/16-finaalides:Julia Beljajeva - Raluca Cristina Sbarcia (Rumeenia) 15:8Kristina Kuusk - Roberta Marzani (Itaalia) 15:12Erika Kirpu - Jiangling Lai (Hiina) 14:13Nelli Differt - Rossella Fiamingo (Itaalia) 11:14

Differt kaotab 11:14 ning seega on kodusel Tallinna Mõõgal 16 parema seas 3 eestlannat.

Kirpu võidab 14:13 ning jõuab samuti 16 parema sekka. Kirpu oli 12:6 ees, vastane viigistas 13:13. Lisatorke tegi Kirpu.

Beljajeva ja Kuuse kaheksandikfinaal on kavas kell 13.50. Seega jõuab üks Eesti naisvehkleja kodusel turniiril kindlasti 8 parema sekka.

Kuusk alistab oma vastase 15:12 ning kohtub järgmises ringis nüüd Beljajevaga.

Beljajeva alistab oma tänase teise vastase 15:8 ning jõuab kaheksandikfinaali.

Kõikide eestlannade matšide tulemused 1/32-finaalis:Julia Beljajeva – Yume Kuroki (Jaapan) 15:5Karoliine Loit – Emese Szasz-Kovacs (Ungari) 11:15Katrina Lehis – Roberta Marzani (Itaalia) 11:15Kristina Kuusk – Lis Rottler-Fausch (Luksemburg) 11:10 Nelli Differt – Maria Martinez (Venetsueela) 13:12Erika Kirpu – Leonora MacKinnon (Kanada) 15:4

Neljanda eestlannana jõuab 32 sekka Nelli Differt, kes alistab lisaajal 13:12 Maria Martinezi.

Beljajeva kohtub teises ringis rumeenlanna Raluca Cristina Sbarciaga.Kirpu vastaseks tuleb nüüd hiinlanna Jiangling Lai.Kuusk vehkleb 32 parema seas itaallanna Roberta Marzaniga.

Kirpu näitab avaringis võimu ning teenib Leonora MacKinnoni üle 15:4 võidu.

Avaringis kaotanud Lehise kommentaar: “Füüsis pole veel see, et suudaksin tipptasemel vehelda. Olen täiega treeninud vaid kuu ja sedagi nii, nagu laps lubab. Ta nõuab palju tähelepanu. Samas ma ei muretse, küll ta tulema hakkab, mul on aega tippu jõuda.“

Eestlannadest on avaringi matš veel pidamata Kirpul ja Differtil.

Kuusk alistab lisaajal Lis Rottler-Fauschi 11:10. Seejuures oli Kuusk vahepeal koguni 10:4 eduseisus.

Kuusk pääseb 32 parema sekka.

Järgmise eestlannana on rajal Kristina Kuusk, kelle matš algas kell 10.00.

Lehise turniir saab läbi - eestlanna kaotab avaringis 11:15.

Järgmise eestlannana on rajale tulemas Katrina Lehis.

Kui vaadata turniirtabelit, siis see ei ole eestlannade jaoks just väga rõõmustav, kuna koguni neli naist on ühes tabeliveerandis ning koguni viis ühel tabelipoolel.

Sel aastal nii MM- kui ka EM-pronksi võitnud Beljajeva on avaringis võidukas. Beljajeva alistab Kuroki 15:5.

Loit annab avaringis nimekale vastasele kõva lahingu, kuid Emese Szasz-Kovacs teenib 15:11 võidu.

