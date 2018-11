OTSEBLOGI JA FOTOD | Veerandfinaalis kaotanud Eesti epeenaiskond heitleb kodusel MK-etapil viienda koha nimel

Tallinna Mõõk naiskonnavõistlus

Beljajeva minimatši järel seis 10:6 Eestile.

Kahe minimatši järel on Eesti Itaalia vastu 3:2 ees.

Eesti alustab viie minuti pärast matši Itaalia vastu. Sellele järgneb veel üks matš.

Naiskonna peatreener Kaido Kaaberma ETV2-s: "Ei ütleks, et kergelt ära läks. Kaks matši jäid plussi, ülejäänud nulli või miinusesse. Ameeriklased olid seekord tugevad, midagi pole teha."Miks otsustati Kuusk matši alguseks välja vahetada Beljajeva vastu? "Nii ma otsutasin. Vaatasin, et tal oli natuke Hong Kongi vastu probleeme. Lootsin, et Embrich aitab meid Ameerikaga välja. Aga oli näha, et see ei olnud Julia, Ira ja Kristina päev. Taha jäädes polnud enam muud teha kui hakata suruma. Pidime otsima torkeid, aga paraku tõmbusid ameeriklased hästi kaitsesse ja hakkasid meid kontrarünnakutega lüpsma."

LÄBI! Eesti kaotab Kalevi halli tuletõrjealarmi saatel veerandfinaali USA-le 37:45 ning meie jaoks jätkub turniir heitlusega kohtadele 5.-8. Lehis tegi hea lõpu, võites oma minimatši 8:5, aga kahjuks sellest ei piisanud.

Embrich kaotas eelviimase minimatši 4:6, kokkuvõttes Eesti taga 29:40.

Enne kaheksandat minimatši seis Eesti poolt vaadatuna 25:34.

Nixon on seitsmendas minimatšis Beljajeva vastu juba 5:2 ees. Kokkuvõttes oleme taga 18:28.

Lehis oli kahe torkega ees, aga sai lõpus kiirelt kaks torget tagasi. Enne kolme viimast vahetust seis 16:23.

Kuusk kaotas oma minimatši 4:6. Kogu matši seis 11:18. Libiseb käest...

Aga kaotusseis muudkui suureneb. 7:13

Embrich Nixoni vastu torget tehtud ei saagi. 7:12 seisult algab viies minimatš. Kuusk vahetab Beljajeva välja ja asub võitlusse Holmesi vastu.

Nixon minimatšis juba 3:0 ees. Kokkuvõttes 7:12 USA-le.

Kisub hapuks. 7:11

Eesti jääb ka kolme torkega taha. 7:10

Nüüd Irina Embrich vs Catherine Nixon.

Väga passiivselt vehelnud Beljajeva kaotas oma minimatši 1:3. Meelis Loit kommenteeris ETV2-s, et "ehk ei tahtnud suuremat pakki saada". Eesti on 7:9 kaotusseisus.

Areenil on Julia Beljajeva ja Kelley Hurley. Eesti jääb 6:7 taha.

Lehis teeb 5 sekundit enne oma minimatši lõppu torke. Seis 6:6.

Katrina jääb 5:6 taha ja laiutab jälle käsi. Jäi taas seisma, enne kui vastane torke tegi.

Nixon viigistas 5:5, Kaabermaa esitas protesti, torge vaadati üle. Katrinale anti kollane kaart. Torge jäi kehtima.

Lehis heitleb Catherine Nixoniga. Alustati topelttorkega, siis viigistas Lehis 4:4.

Embrich kaotas esimese minimatši 2:3.

Embrich alustab torkega varbasse ja viib Eesti 1:0 juhtima.

Irina Embrich alustab Katharine Holmesi vastu.

Eesti ja USA naiskonnad on üles rivistatud.

Treener Peeter Nelis avaldas ETV2 stuudios, et ka USA vastu on Eesti naiskonna esinumber Katrina Lehis.

Irina Embrich sooja tegemas, samal ajal kui korraldajad kardinat uuesti rulli keeravad.

Väike intsident pausi ajal. Keegi telemeestest näppis valesid nuppe ja saatis laest kardinat kinni hoidva konstruktsiooni, müraki, alla. Õnneks kedagi alla ei jäänud. Jumal tänatud, et matšides paus oli.

Veerandfinaali vastane on kell 12.30 algavas matšis valitsev maailmameister USA.

Eesti võidab Hong Kongi 29:23 ja pääseb veerandfinaali!

Lehis teeb kohe torke tagasi - 28:23.

27:23 Kong teeb torke. 15 sekundit minna.

27:22 Lehis kasvatab edu.

26:22 Topelttorge meile sobib!

25:21 Torge Lehiselt!

Lehis toob punkti! 24:20.

Kong võtab järgi. 23:20.

24:21 Kong nõelas kätte.

Lehis teeb torke! 23:19

Kong teeb torke. 21:18.

Topelttorge. 22:19

Minutiga torget ei tulnud ja viimane minimatš algab ikka 21:17 seisul. Lehis vs individuaalturniiril hõbeda võitnud Kong.

Beljajeva sai käele haiget, aga sai matši jätkata.

Eelviimane minimatš algab Eesti eduseisul 21:17.

Areenil on Kristina Kuusk (FIE 25.) ja Yik Hei Coco Lin (FIE 48.).

Beljajeva kaotas minimatši Hong Kong esinumbri vastu 6:7. Eesti endiselt peal seisuga 18:15. Lehise emotsioonid:

Beljajeva ja Kongi minimatšis seis 4:4, kokkuvõttes Eesti peal 16:12.

Lehis saab puhkama Eesti eduseisul 12:8. Jäi kolme torkega plussi. Järgmisena tuleb vehklema Beljajeva, vastaseks maailma seitsmes vehkleja Man Wai Vivian Kong.

See minimatš lõpeb seisul 7:6. Mõlemad naised said kirja ühe torke. Katrina Lehis kohtub nüüd Hei Coco Liniga, keda ta ka eile samal rajal individuaalturniiril 64 parema seas võitis.

Kristina Kuusk on Eesti 7:5 juhtima viinud ja avaldab oma vastasele kõvasti survet.

Beljajeva minimatš lõpeb Eesti eduseisul 6:5.

Beljajeva viib Eesti esimest korda juhtima 4:3.

Teine minimatš lõpeb seisul 3:3. Eesti eest tuleb areenile Julia Beljajeva.

Kuusk viigistab 2:2.

Kuusk jääb 0:1 taha.

Kumbki naine minuti jooksul torget teha ei suutnud ning Lehis peab järje üle andma Kristina Kuusele. Vastas on Hong Kongi naiskonna esinumber.

Matš on algamas. Katrina Lehis meilt esimesena vehklemas.

Eesti - Hong Kongi kaheksandikfinaali algusajaks on märgitud 11.15.

Hong Kong võidunumbrid jäid lõpuks 45:27.

Kaheksandikfinaal peaks algama orienteeruvalt kell 11.

Eesti võidunumbrid jäävad 45:28. Kaheksandikfinaalis kohtume Hong Kongiga, kes on Venezuela vastu juhtimas hetkel 40:28.

Enne viimast minimatši on Eesti edu 40:23. Beljajeva annab järje üle Lehisele.

Emrich võidab oma minimatši 8:2 ja viib Eesti 35:20 ette!

See minimatš lõpeb seisul 27:18. Embrich on taas vehklema tulemas.

Embrichi minimatši järel seis 25:15. Irina võitis oma minimatši 5:2. Järgmisena tuleb meil püünele Katrina Lehis.

Eesti on teinud vahetuse: Kuuse asemele on tulnud vehklema Embrich.

Beljajeva minimatš lõpeb seisul 20:13.

Beljajeva kasvatab edu juba kuuele torkele - 18:12.

Beljajeva vedamisel juhib Eesti 17:12.

Teise minimatši lõpetuseks jääb tabloole 14:9. Vehklema tuleb taas Julia Beljajeva.

Võimsa karjatuse saatel tulevad tabloole ka numbrid 14:9.

Kuusk austerlannat lähemale pole lasknud. 13:9

Eestil on hetkel vehklemas Kristina Kuusk. 11:8 meie eduseis.

Hästi! Eesti on haaranud 10:7 edu.

Eesti läheb 8:7 ette.

Eesti viigistab 7:7.

Austria juhib 7:6.

Austria pääses 5:4 ette.

Matš Austriaga on juba alanud. Hetkel seis 4:4 viigis.