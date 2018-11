OTSEBLOGI JA FOTOD | Eesti epeenaiskond kohtub kodusel MK-etapil kaheksandikfinaalis Hong Kongiga

Avaringis ehk 1/16-finaalis alistasid Julia Beljajeva, Irina Embrich, Kristina Kuusk ja Katrina Lehis kindlalt 45:28 maailma edetabeli 51. naiskonna Austria.

Kaheksandikfinaalis kohtub Eesti Hong Kongiga (FIE 10.), kes sai oma avamatšis jagu Venezuelast (FIE 38.).

Tallinna Mõõgal on kohal ka maailma esinaiskond USA, kes on avaringis vaba ning võib Eestiga kokku minna veerandfinaalis. Kaheksandikfinaalis on ameeriklannade vastaseks Hispaania naiskond.

Eesti naiskonna eest vehklevad Julia Beljajeva, Irina Embrich, Kristina Kuusk ja Katrina Lehis. Individuaalturniiril sai neist parima koha Kristina Kuusk, kes pääses 16 parema hulka ja lõpetas 13. kohal.

Delfi hoiab lugejaid sündmustega kursis otseblogi vahendusel.