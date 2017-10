OTSEBLOGI ja FOTOD | Beljajeva ja Kirpu alustasid Tallinna Mõõka võimsalt, Kuusk pakkus närvipinget

Eestlannadest on põhiturniiril kaasa tegemas Julia Beljajeva, Erika Kirpu, Kristina Kuusk, Nelli Differt, Katrina Lehis ning Karoliina Loit. Randmevigastuse tõttu jääb seekordsest Tallinna Mõõgast kõrvale naiskonna liider Irina Embrich.

Tallinna Mõõk (individuaalturniir)

Beljajeva kohtub teises ringis rumeenlanna Raluca Cristina Sbarciaga.Kirpu vastaseks tuleb nüüd hiinlanna Jiangling Lai.Kuusk vehkleb 32 parema seas itaallanna Roberta Marzaniga.

Kirpu näitab avaringis võimu ning teenib Leonora MacKinnoni üle 15:4 võidu.

http://sport.delfi.ee/news/varia/vehklemine/loit-teenis-isalt-hea-matsi-eest-jaatise?id=79903368

Avaringis kaotanud Lehise kommentaar: “Füüsis pole veel see, et suudaksin tipptasemel vehelda. Olen täiega treeninud vaid kuu ja sedagi nii, nagu laps lubab. Ta nõuab palju tähelepanu. Samas ma ei muretse, küll ta tulema hakkab, mul on aega tippu jõuda.“

Eestlannade matšide tulemused 1/32-finaalis:Julia Beljajeva – Yume Kuroki (Jaapan) 15:5Karoliine Loit – Emese Szasz-Kovacs (Ungari) 11:15Katrina Lehis – Roberta Marzani (Itaalia) 11:15Kristina Kuusk – Lis Rottler-Fausch (Luksemburg) 11:10 Ülejäänud eestlannade avaringide matšid ei ole veel alanud:Nelli Differt – Maria Martinez (Venetsueela) Erika Kirpu – Leonora MacKinnon (Kanada)

Eestlannadest on avaringi matš veel pidamata Kirpul ja Differtil.

Kuusk alistab lisaajal Lis Rottler-Fauschi 11:10. Seejuures oli Kuusk vahepeal koguni 10:4 eduseisus.

Kuusk pääseb 32 parema sekka.

Järgmise eestlannana on rajal Kristina Kuusk, kelle matš algas kell 10.00.

Lehise turniir saab läbi - eestlanna kaotab avaringis 11:15.

Järgmise eestlannana on rajale tulemas Katrina Lehis.

Eestlannade matšide tulemused 1/32-finaalis:Julia Beljajeva – Yume Kuroki (Jaapan) 15:5Karoliine Loit – Emese Szasz-Kovacs (Ungari) 11:15Ülejäänud eestlannade avaringide matšid ei ole veel alanud:Katrina Lehis – Roberta Marzani (Itaalia) Kristina Kuusk – Lis Rottler-Fausch (Luksemburg) Nelli Differt – Maria Martinez (Venetsueela) Erika Kirpu – Leonora MacKinnon (Kanada)

Kui vaadata turniirtabelit, siis see ei ole eestlannade jaoks just väga rõõmustav, kuna koguni neli naist on ühes tabeliveerandis ning koguni viis ühel tabelipoolel.

Sel aastal nii MM- kui ka EM-pronksi võitnud Beljajeva on avaringis võidukas. Beljajeva alistab Kuroki 15:5.

Loit annab avaringis nimekale vastasele kõva lahingu, kuid Emese Szasz-Kovacs teenib 15:11 võidu.

Eestlannade matšid 1/32-finaalis:Julia Beljajeva – Yume Kuroki (Jaapan) – Kell 9 sinisel rajalKatrina Lehis – Roberta Marzani (Itaalia) – Kell 9.40 sinisel rajalKristina Kuusk – Lis Rottler-Fausch (Luksemburg) – Kell 10 sinisel rajalNelli Differt – Maria Martinez (Venetsueela) – Kell 11 sinisel rajalErika Kirpu – Leonora MacKinnon (Kanada) – Kell 10.40 sinisel rajalKaroliine Loit – Emese Szasz-Kovacs (Ungari) – Kell 9 rohelisel rajal