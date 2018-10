Ootamatu otsus: Nikolai Novosjolovist sai vehklemismeeskonna peatreener

“Tuli analüüsida olukorda ja vaadata, mis tulevikule kõige paremini kaasa aitab,“ sõnas vehklemisliidu president Margus Hanson langetatud otsuse kohta.

“Otsuse tegemisel motiveeris mind armastus oma spordiala vastu. Esmane ülesanne on moodustada treening- ja võistlusplaan ning juhendada meeskonda võistlustel,“ lisas omalt poolt Novosjolov. “Meie koondise seis edetabelis pole hea. Olümpiale jõudmiseks peame näitama häid tulemusi. Usun, et meil on jõukohane jõuda EM-il nelja ja MM-il kuue hulka.“

Novosjolov kavatseb ise sportimist samuti jätkata. “Ma ei ole meeskonnas võistlemisest loobunud. Kindlasti võistlen, aga kui mu tervis ei luba rajale minna, siis peavad nad ise võitlema,“ lisas ta.

Uudis on täiendamisel!