Noore ema võit kruvis koondises pinget juurde

Lehis jagas ennast võistlustel vehklemisraja ja peagi aastaseks saava pisipoja vahel. Kui oli puhkehetk, istus ta spordisaali seina ääres lapsevankri juures, kui tuli heitlusse astuda, tõmbas maski ette ja torkas vastased ükshaaval „auklikuks”. Poolfinaalis alistas Lehis koduse esinumbri, eksmaailmameister Julia Beljajeva, finaalis klubikaaslase Kristina Kuuse.

„Tundsin ennast rajal hästi. Beljajevaga veheldes oli minus veidike ebakindlust, aga ülejäänud matšides tundus, et vehklesin korralikult,” hindas Lehis oma sooritust. Ta tunnistas, et pärast lapse sündi oli raske end kehaliselt ja vaimselt käima saada, kuid nüüdseks on õnnestunud uue eluga kohaneda. „Füüsilist trenni on veel kindlasti juurde vaja, aga mõned hetked on paremad, mõned halvemad. Nüüd, kui ilmad on ilusad, käin lapsega üle kümne kilomeetri päevas. Väga mõnus, saan päikest võtta ja puhata.”