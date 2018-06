Nikolai Novosjolov: viimane torge, mida ei tulnud, jääb kripeldama

Kes võistlust otsepildi vahendusel jälgis, see pani tähele, et Novosjolovil oli raja ääres uus juhendaja. Selleks meheks on endine tippmees, kahekordne meeskonnavõistluse olümpiakuld Angelo Mazzoni. Itaallane, kes treenerina juhendanud Itaalia, Šveitsi ja Venemaa koondist on Novosjoloviga koostööd teinud mõned kuud. "Helistasin talle, saime kokku ja rääkisime asjad selgeks. Tahaks Mazzoni juhendamisel minna Tokyo olümpiamängudeni välja. Aga kõik sõltub muidugi tervisest, see peab vastu pidama."