Nikolai Novosjolov: medaleid ei osata enam õigesti hinnata

Millised on sinu jaoks Eesti spordi säravamad hetked lõppeval aastal?

"Ma arvan et see aasta on olnud Eesti spordi jaoks väga edukas," rääkis Novosjolov intervjuus ERR-ile. "Oli põhjust tunda rõõmu ja olla uhke. Minu jaoks oli ehk kõige emotsionaalsem meie spordiala (vehlemine), kus meie tüdrukud võitsid ikkagi kolm medalit korraga – see on märkimisväärne," jagus Novosjolovil kiidusõnu tänavu Euroopa meistrivõistlustel kolmikvõidu teeninud Eesti epeenaiskonnale.

Mis sa täna ütleksid – mis on sinu jaoks Eesti spordi plussid ja miinused?

"Raske öelda, aga ma arvan, et üldine pilt pole paha. Alati leiab kohti mille kallal toriseda. Viimasel ajal mulle tundub, et medaleid on tulnud hästi palju ja neid ei osata enam õigesti hinnata – võib-olla see on selline negatiivne pool, mis natukene kripeldab. Üldiselt ma arvan, et kõik arenevad, ka tulemused."