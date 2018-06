MM-ilt välja jäänud Kirpu: kuidas ma pean elama, kui reeglid ei kehti?

MM-ile sõitvast Eesti epeenaiskonnast välja jäänud Erika Kirpu oli mõidagi pettunud ja kurb. „Juba mitmeid kordi on üritatud mind koondisest välja jätta, kuid ei saanud, sest reeglid kehtisid. Nüüd siis õnnestus. Reegleid rikkudes,” kurtis Kirpu.

Kirpu sõnul on tal e-kiri Eesti vehklemisliidu presidendilt, kus on kirjas, et MM-ile sõidavad need, kes kuuluvad pärast Dubai MK-etappi edetabelis esikolmikusse.

„Olin edetabelis kolmas, aga MM-ile ei sõida,” laiutas Kirpu käsi. „Miks pean mina kannatama, kui Katrina Lehis ei suuda ise naiskonda pääseda ja ta sinna tiritakse? Andsin endast kõik, käitusin reeglite järgi, osalesin kõigis laagrites, kuigi elan Itaalias. Mida ma pean tegema ja kuidas elama, kui reeglid ei kehti?”